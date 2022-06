Lidé si myslí, že herec Pavel Zedníček je můj otec, říká Lucie Zedníčková

„Většina lidí si mylně myslí, že mým otcem je herec Pavel Zedníček (72). Ale tak to není. Mám ještě tři sourozence a můj biologický otec emigroval kdysi do Kanady,“ vysvětluje Lucie Zedníčková (53) v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Myslela jsem, že můj vlastní tatínek s mými dvěma dětmi stráví nějaký čas, protože jsme se sami moc nevídali. Tak jsem chtěla, aby si je ještě trochu užil. Ale před dvěma lety zemřel. Osud to chtěl bohužel jinak,“ říká herečka.

Herec Pavel Zedníček s Luciinou matkou byli manželé osmnáct let. „Mám příjmení jako on, i když bych ho vlastně mít neměla, protože Pavel mě neadoptoval. Narodila jsem se jako Bártová,“ popisuje Zedníčková s tím, že partnera své matky vnímala hlavně jako skvělého kamaráda.

„Pavla jsem vždycky brala jako fajn člověka, který mi stojí po boku. Nevídáme se už teď tolik, Pavel nebydlí v Praze, ale myslím, že žije někde u Karlštejna, vídáme se tedy jen příležitostně,“ říká herečka.

Už třetím rokem je Zedníčková šťastně zamilovaná do svého partnera Miroslava Ollého, který vlastní dopravní společnost. V době covidu si tak herečka na čas vyzkoušela i práci dispečerky.

„Posílala jsem jakožto dispečerka různé řidiče z místa na místo. Je to takové hraní si na mapě. Docela mě to bavilo. Byla to v době pandemie vlastně jediná šance, jak vydělat nějaké peníze,“ vysvětluje.

„U dcery si teď přeji hlavně to, aby dodělala gympl, na který chodí, a aby vše zvládla. Učení je docela těžké, má všechny předměty ve francouzštině a někdy málo spí. A taky je hrozně hubená,“ dodává Zedníčková.