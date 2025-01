„V hlavní roli jednodílné plavky. V Dubaji prsa rádi nemají. Kromě toho na dovolené s dětmi mám tyhle nejraději. Díky táto, žes mě vyvez,“ napsala Lucie Šlégrová k fotkám od moře.

„Pár hodin letu a nemůžu uvěřit, že doma máme sníh. Někdy je děsně fajn žít přítomným okamžikem. Za pár dní bude totiž tahle pohoda fuč,“ připsala k jiným snímkům.

Letos v lednu vzala zprávařka a moderátorka k moři i své tři syny, loni se však svěřila s tím, že nejlepší věcí pro udržení harmonického vztahu s manželem je pro ni pravidelná dovolená bez dětí, kde se mohou naplno věnovat jeden druhému.

„Tuhle ozdravnou kúru doporučuju všem manželstvím – možná by to mohla pojišťovna proplácet. Tolik svobody pak najednou. Tolik srandy, romantiky, zábavy, o sexu se raději bavit nebudu. Takhle jedeme pak s dětmi na celý měsíc, takže je potřeba na to nabrat síly. Pokud máte hlídací babičky nebo jinou rodinu kolem, je to nejvíc, co si můžou dva dopřát,“ radila v létě na Instagramu.

Lucie Šlégrová získala v roce 2005 titul Miss České republiky, díky kterému nás tehdy později (ještě jako Lucie Králová) reprezentovala také na soutěži krásy Miss World.

S manželem Jiřím se poznali v roce 2010, po pěti letech vztahu se vzali. Z prvního manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem (53) má modelka syny Roberta a Richarda.

Jiří Šlégr je jeden z nejlepších obránců české hokejové historie, jehož sbírku tvoří i zlato z olympiády 1998, z mistrovství světa 2005 a Stanley Cup z roku 2002 s Detroitem. S Litvínovem vyhrál extraligu. Z předchozího manželství má dceru Jessicu, s Lucií se jim roku 2020 narodil syn Ron.

V rozhovoru pro Magazín DNES Šlégr prozradil, že mezi jeho koníčky patří vaření. Jeho žena Lucie přiznala, že při Naganu všechny holky milovaly Šlégra, ale jí se tehdy líbil Robert Lang.

„Když jsem v roce 2005 vyhrála Miss a Jirka mistrovství světa, měli jsme spoustu příležitostí se potkat, ale paradoxně jsme se míjeli. Potkali jsme se až na severu Čech o pět let později, kdy jsme se už oba rozváděli,“ popsala.