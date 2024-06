Sex, sranda, zábava. Lucie Šlégr doporučuje ozdravnou kúru pro každé manželství

„Zase to letos vyšlo. Dovolená bez dětí. Snažíme se každý rok, alespoň na týden, teď to bude na deset dní. Jak dlouho se mi po dětech stýská? Dokud nesedím s mojitem v ruce na letišti... Macecha! Jasné, že je miluju, ale to se zkrátka nevylučuje,“ píše Lucie Šlégr na Instagramu.

„Tuhle ozdravnou kúru doporučuju všem manželstvím – možná by to mohla pojišťovna proplácet. Tolik svobody pak najednou. Tolik srandy, romantiky, zábavy, o sexu se raději bavit nebudu. Takhle jedeme pak s dětmi na celý měsíc, takže je potřeba nabrat síly. Pokud máte hlídací babičky nebo jinou rodinu kolem, je to nejvíc, co si můžou dva dopřát. Sice letos přijdeme komplet o Šary Vary. Dáme Šary Šlágy,“ dodala manželka Jiřího Šlégra.

Na sociálních sítích je inspirací pro tisíce žen. Ty se jí často ptají, jak se udržuje fit. „Hodně se mě ptáte, co pro sebe dělám, jaký mám jídelníček, sport, jaké podstupuji procedury. Upřímně? Nejedu v žádném extrémním zdravém životním stylu. Stále hledám balanc. Když někde zhřeším, jinde uberu nebo přidám na pohybu. Je na nás kladeno tolik nároků, že když chodíme každý den do práce a do toho se staráme o rodinu, sakra těžko se ten balanc hledá. Ale snažím se. Neustále. V čem je tedy zakopaný pes? Umím se na fotkách naštýmovat,“ popisuje.

Lucie Šlégr si díky titulu Miss České republiky 2005 si může říkat, že patří mezi nejkrásnější ženy u nás. Tehdy taky ještě jako Lucie Králová reprezentovala na Miss World. Teď pracuje jako zprávařka a moderátorka Hitradia North Music. S Jiřím se poznali v roce 2010, po pěti letech se vzali. Z prvního manželství má syny Roberta a Richarda.

Jiří Šlégr je jeden z nejlepších obránců české hokejové historie, jehož sbírku tvoří i zlato z olympiády 1998, z mistrovství světa 2005 a Stanley Cup z roku 2002 s Detroitem. S Litvínovem vyhrál extraligu. Z předchozího manželství má dceru Jessicu, s Lucií se jim roku 2020 narodil syn Ron.

V květnovém rozhovoru pro Magazín DNES Šlégr prozradil, že mezi jeho koníčky patří vaření. Popsal také, jak s manželkou stavěli dům, co patří mezi jeho noční můry. Jeho žena Lucie přiznala, že při Naganu všechny holky milovaly Šlégra, ale jí se tehdy líbil Robert Lang.

„Když jsem v roce 2005 vyhrála Miss a Jirka mistrovství světa, měli jsme spoustu příležitostí se potkat, ale paradoxně jsme se míjeli. Potkali jsme se až na severu Čech o pět let později, kdy jsme se už oba rozváděli,“ uvedla.