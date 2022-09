Dcera Neumannové randí s modelem. V mém životě muž není, říká její matka

„Jak jsme se poprvé setkali? Hrála jsem tenisový zápas, mistrák proti jedné holce a přišel tam tenhle kluk. A začal fandit té druhé!“, vzpomíná Lucie Neumannová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Byla to totiž hráčka z mého týmu. Hráli jsme vlastně proti sobě, takže samozřejmě nebudu fandit protihráčce,“ směje se Lucčin přítel Oliver Průcha, vítěz modelingové soutěže Pure Model z roku 2018.

„Lucka se mi líbila, ale vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Pak mi to později řekl táta té soupeřky. Popravdě jsem si to nejdřív vůbec nespojil, že je to dcera Kateřiny Neumannové a nevybavil jsem si hned ten superslavný záběr, jak běží k mámě na olympiádě poté, co tam Kateřina Neumannová vyhrála,“ přiznává.

Lucie Neumannová a Oliver Průcha (září 2022)

Oliver Průcha studuje první ročník soukromé vysoké školy Newton University v Praze. I při tom stíhá práci v modelingu, kterému se věnuje už od šestnácti let a díky kterému procestoval už skoro celý svět.

„Spousta lidí má přece jen ohledně modelingu pořád předsudky. Jsou tomu uzavření, někdo mi možná tiše záviděl. Někteří kluci třeba říkali ježišmarjá, no jo, ty děláš ten modeling‚ a podobně. Předsudky od některých lidí ve škole tam určitě byly. Myslím si ale, že kdo je sám se sebou spokojenej a má kolem sebe lidi, kteří modeling jako práci uznávají a může se s nimi o všem bavit, tak se s tímhle potýká úplně v pohodě,“ říká.

Dceru Lucii má bývalá vrcholová sportovkyně Kateřina Neumannová se svým bývalým partnerem a manažerem Josefem Jindrou. Sama během rozhovoru přiznala, že v jejím životě momentálně na rozdíl od dceřina žádný muž není.

„S láskou a vztahy je to u mě teď slabší. Můj veškerý čas vyplňovala v posledních letech hlavně dcera a práce,“ říká Neumannová. „Uvidíme, jak to bude, až bude Lucka méně doma, což už se teď pomalu děje. Ale není tam momentálně nikdo, kdo by stál za řeč v tom smyslu, že by byl nějakým mým stálým partnerem,“ dodává.