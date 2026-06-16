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Umělkyně Lu Jindrák Skřivánková promluvila otevřeně o rozpadu vztahu s manželem

  13:09
„Minulý rok byl náročný. Jako by to, co mělo být ukončeno, skončilo. Platí to i pro můj dvacetiletý vztah. Teď je všechno nové,“ říká pro Harper’s Bazaar umělkyně Lu Jindrák Skřivánková. Otevřeně sdílí svůj příběh velké lásky, která skončila rozchodem. Z konce je ale nakonec pro ni ten největší happy end.
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Lu Jindrák Skřivánková, 2026 | foto: Hana Knížová / Harper’s Bazaar

Dvacet let vztahu a patnáct let manželství, ve kterém se narodily dvě děti. Lu a Alex. Ona malířka a vizuální umělkyně proslulá svými abstraktními obrazy a velkoformátovými realizacemi. On multidisciplinární tvůrce, jenž působí na pomezí designu a digitálních technologií. Pár, o kterém si mnozí mysleli, že spolu bude navždy. Kdo taky jiný než tihle dva?

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Společně se objevovali na mnoha kulturních, uměleckých a společenských akcích. Kam přišli, tam protancovali boty a ruku v ruce odcházeli. Oba spokojení, vysmátí, oba podobně výrazní a extrovertní, prostě pár, který patří k sobě. Tak co se stalo?

Vztah Lu a Alexe byl dynamický a „plný ups and downs“, jak sama malířka říká. Zároveň jsou oba lidé, kteří na sobě přirozeně a rádi pracují, zajímají se o seberozvoj, a tak i své vztahové nížiny řešili na terapiích.

Tam často slýchali, ať se smíří s tím, že mají po všech stránkách vášnivý vztah. Ale z té vášně, která ve své negativní poloze dokázala být velmi sžíravá, už začal být jeden i druhý unavený. Vášeň už nebyla jen sytič, ale i rozbuška tiché domácnosti.

„V našich hádkách jsme často jeden nebo druhý říkal, že se tedy rozejdeme. Neustále to bylo na stole. Věřím, že slova mají silnou energii a v momentě, kdy něco vypustíte z úst, už se to tvaruje. A toto časem otupí. Stanete se emočně plochým, protože zase slyšíte ohranou písničku o rozchodu,“ říká Lu Jindrák Skřivánková.

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„V dlouhých nefunkčních vztazích může nastat právě tato situace: přestanete pro-žívat. Navíc ani jeden z nás se neumí omluvit, a tak jsme často mívali tichou domácnost. Často jsem se cítila velmi sama. Špatně se v tom dýchalo, a čím dál víc jsem myslela na děti. Že je tomuhle nemůžeme vystavovat a že jim naším vztahem nechci dávat špatný vzorec,“ vysvětluje.

Rozchod přišel i kvůli nim. „A i když by jistě byly nejraději, kdyby rodiče byli spolu, berou střídavou péči jako dobrodružství a jsou rády, že spolu dokážeme stále vycházet,“ dodává umělkyně, která si podle svých slov díky rozchodu daleko jasněji uvědomila, co v partnerství chce a co naopak ne.

Celý článek najdete v novém, červencovém vydání Harper’s Bazaar.

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