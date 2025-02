Takhle sexy ji ve zprávách neuvidíte. Lucie Borhyová se ukázala v rudé

„Krásného Valentýna,“ napsala novácká moderátorka ke svůdným snímků a přidala ještě srdíčko.

Pod příspěvkem jí hned fanoušci psali, že vypadá neskutečně krásně a sexy, někteří si ale také neodpustili narážky na její bujné poprsí. Vesměs jí ovšem chválili. „Tohle se vidí jednou za sto let,“ napsal jeden ze sledujících.

Přestože blondýnku mnozí přirovnávají k sexy panence Barbie, ona se tak nikdy neviděla. „Hrála jsem si s panenkami, ale nikdy jsem netoužila být jako Barbie nebo tak vypadat. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že je to sebevědomá žena. To přišlo samo časem, když jsem se musela postavit na vlastní nohy a zjistila jsem, co ten život obnáší,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz loni na podzim.

„To je ve chvíli, kdy se oprostíte od rodičů a musíte si to místo na světě tak nějak vydobýt sami. Takže to přicházelo postupně. Když jsem byla malá holčička, lítala jsem si v oblacích, žila jsem si v těch pohádkách, hrála jsem si na tanečnici, na herečku, na zpěvačku a měla jsem ty svoje dětské sny. To bylo krásné,“ dodala.

Novácká moderátorka se na sociálních sítích ráda pochlubí fotkami z dovolené, kde pózuje v plavkách. Častokrát si na akce, i na ty, které moderuje, vezme odvážnější modely, než jaké nosí ve zpravodajském studiu.

Příspěvek z Valentýna pochází ze série focení, se kterou se moderátorka pochlubila už loni na podzim. Snímky pořídil fotograf Ivan Štefko a Lucie Borhyová má rudé tylové šaty z plzeňského svatebního salonu.