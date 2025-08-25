Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

„Kdybych vám poslala pohled z dovolené domů, kterou fotku byste si vybrali?“ napsala moderátorka Lucie Borhyová na Instagramu k sérii několika snímků.
Sledující by si mohli vybrat pohlednici s celou postavou v plavkách, v plážových šatech, případně selfie, kde vidět plný dekolt, moderátorku u večeře, záběr na moře nebo maják.
Moderátorka své fanoušky pravidelně zásobuje sexy snímky. Nedávno se pochlubila dalšími fotkami z dovolené, na kterých pózuje při měsíčním svitu. Od fanoušků se tenkrát dočkala chvály za to, jak skvěle vypadá.
Přestože blondýnku mnozí přirovnávají k sexy panence Barbie, ona se tak nikdy neviděla. „Hrála jsem si s panenkami, ale nikdy jsem netoužila být jako Barbie nebo tak vypadat. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že je to sebevědomá žena. To přišlo samo časem, když jsem se musela postavit na vlastní nohy a zjistila jsem, co ten život obnáší,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz loni na podzim.