Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Autor:
  12:06
Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si dává večeři, případně ukázala místo, kde u moře relaxuje.
Lucie Borhyová v plavkách (2025)

Lucie Borhyová v plavkách (2025) | foto: Isntagram / Lucie Borhyová

Lucie Borhyová
Lucie Borhyová potěšila fanoušky na Valentýna. (14. února 2025)
Lucie Borhyová na udílení cen Český slavík 2017 (Praha, 25. listopadu 2017)
Lucie Borhyová (Praha, 4. října 2021)
28 fotografií

„Kdybych vám poslala pohled z dovolené domů, kterou fotku byste si vybrali?“ napsala moderátorka Lucie Borhyová na Instagramu k sérii několika snímků.

Sledující by si mohli vybrat pohlednici s celou postavou v plavkách, v plážových šatech, případně selfie, kde vidět plný dekolt, moderátorku u večeře, záběr na moře nebo maják.

Moderátorka své fanoušky pravidelně zásobuje sexy snímky. Nedávno se pochlubila dalšími fotkami z dovolené, na kterých pózuje při měsíčním svitu. Od fanoušků se tenkrát dočkala chvály za to, jak skvěle vypadá.

Přestože blondýnku mnozí přirovnávají k sexy panence Barbie, ona se tak nikdy neviděla. „Hrála jsem si s panenkami, ale nikdy jsem netoužila být jako Barbie nebo tak vypadat. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že je to sebevědomá žena. To přišlo samo časem, když jsem se musela postavit na vlastní nohy a zjistila jsem, co ten život obnáší,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz loni na podzim.







