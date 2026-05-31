Lucie Bílá dorazila na oslavu osmnáctých narozenin kliniky krásy v dobré náladě a s typickým humorem sobě vlastním. „Já jsem se zasnila nad těmi osmnácti, to se mi líbí. Ale s těmi mi tady asi už nepomůžou,“ smála se zpěvačka hned na úvod setkání.
Na kliniku chodí především kvůli její majitelce Lucii Libovické, se kterou ji pojí dlouholeté přátelství. „Je to žena, které si nesmírně vážím. Po těch letech už jsme blízké kamarádky a já ji podpořím v čemkoliv,“ svěřila se.
Sama o sebe podle svých slov pečuje spíš přirozeně a bez extrémů. „Starají se mi tady o vlásky a občas si tady dám ke kafi něco sladkého, což si běžně nedávám,“ popsala. Zásadní proměny vzhledu ale nevyhledává. „Ostatní věci nechávám plynout a nechávám to přírodě a sama sobě,“ říká.
Na otázku, zda je ráda, že si je na rozdíl od mnoha zahraničních celebrit stále podobná, odpověděla velmi otevřeně. „Jsem spokojená hlavně vnitřně, což někde na některých fotkách z minulosti nebylo moc vidět,“ míní.
V minulosti podle svých slov žila pod velkým tlakem a nesla na bedrech obrovskou zodpovědnost. Dnes už si i proto mnohem více hlídá, koho si pustí do života. „Naučit se říkat ne, to se člověk opravdu musí naučit. Ne každý si zaslouží vaši energii,“ vysvětluje zpěvačka.
Právě lidé kolem ní jsou dnes pro Lucii Bílou zásadní. „Já si ke spolupráci i do života vybírám jenom ty miláčky, kteří mě vidí, slyší a mají mě rádi. A já miluju je,“ svěřila se. Podle ní je důležitější charakter než talent. „Znám spoustu lidí, kteří umí hodně, ale vedle sebe bych je mít nechtěla,“ přiznala.
Velké životní štěstí našla po boku výrazně mladšího manžela Radka Filipiho, kterého si letos po deseti letech vztahu vzala. „Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano,“ smála se. Přiznala, že jeho žádost o ruku několikrát odmítla, nikdy to ale nemyslela zle. „Jestli si mě někdo zaslouží, tak je to on,“ dodala.
Po svatbě si změnila i občanské jméno a v soukromí nyní vystupuje jako Hana Filipi. Umělecké jméno Lucie Bílá si ale ponechala. „Lucie Bílá je jméno, které nosím čtyřicet let, a hned tak před ním neuteču,“ vysvětlila.
Zároveň připomněla, že své původní občanské jméno změnila i z úcty k zesnulé Haně Zagorové. „Nechtěla jsem jí lézt do zelí,“ vzpomíná.
Ačkoliv by si v zahraničí mohla užívat anonymity, nejšťastnější je podle svých slov doma. „Dlouho jsem nebyla na dovolené, ale to je v pořádku. Tak jsem si to nastavila. Máme domluvenou svatební cestu v roce 2027, když Bůh dá, tak třeba se nám zadaří,“ řekla.
„Jsem ale moc ráda, že jsem ten druh umělce, který vyjede za hranice a už ho tam nikdo neřeší. Přesto jsem nejšťastnější doma. Já sem patřím a rozhodně nejsem typ člověka, který by chtěl dlouhodobě žít někde jinde. Ne kvůli pozornosti, ale protože jsem tady šťastná. Každý by měl vědět, kam patří, a já patřím sem,“ uzavřela zpěvačka.