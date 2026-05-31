Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano, říká o třetí svatbě zpěvačka Lucie Bílá

Renato Salerno
Lucie Bílá (60) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o životním štěstí, manželství i lidech, které si dnes pouští do života. Přiznala, proč po letech kývla na svatbu s o sedmnáct let mladším dlouholetým partnerem Radkem Filipim (43), proč si změnila občanské jméno a jak se naučila říkat ne lidem, kteří si podle ní nezaslouží její energii.

Lucie Bílá dorazila na oslavu osmnáctých narozenin kliniky krásy v dobré náladě a s typickým humorem sobě vlastním. „Já jsem se zasnila nad těmi osmnácti, to se mi líbí. Ale s těmi mi tady asi už nepomůžou,“ smála se zpěvačka hned na úvod setkání.

Na kliniku chodí především kvůli její majitelce Lucii Libovické, se kterou ji pojí dlouholeté přátelství. „Je to žena, které si nesmírně vážím. Po těch letech už jsme blízké kamarádky a já ji podpořím v čemkoliv,“ svěřila se.

Lucie Bílá
Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.
Lucie Bílá a Radek Filipi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Lucie Bílá a Radek Filipi se vzali!
54 fotografií

Sama o sebe podle svých slov pečuje spíš přirozeně a bez extrémů. „Starají se mi tady o vlásky a občas si tady dám ke kafi něco sladkého, což si běžně nedávám,“ popsala. Zásadní proměny vzhledu ale nevyhledává. „Ostatní věci nechávám plynout a nechávám to přírodě a sama sobě,“ říká.

Na otázku, zda je ráda, že si je na rozdíl od mnoha zahraničních celebrit stále podobná, odpověděla velmi otevřeně. „Jsem spokojená hlavně vnitřně, což někde na některých fotkách z minulosti nebylo moc vidět,“ míní.

V minulosti podle svých slov žila pod velkým tlakem a nesla na bedrech obrovskou zodpovědnost. Dnes už si i proto mnohem více hlídá, koho si pustí do života. „Naučit se říkat ne, to se člověk opravdu musí naučit. Ne každý si zaslouží vaši energii,“ vysvětluje zpěvačka.

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Právě lidé kolem ní jsou dnes pro Lucii Bílou zásadní. „Já si ke spolupráci i do života vybírám jenom ty miláčky, kteří mě vidí, slyší a mají mě rádi. A já miluju je,“ svěřila se. Podle ní je důležitější charakter než talent. „Znám spoustu lidí, kteří umí hodně, ale vedle sebe bych je mít nechtěla,“ přiznala.

Velké životní štěstí našla po boku výrazně mladšího manžela Radka Filipiho, kterého si letos po deseti letech vztahu vzala. „Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano,“ smála se. Přiznala, že jeho žádost o ruku několikrát odmítla, nikdy to ale nemyslela zle. „Jestli si mě někdo zaslouží, tak je to on,“ dodala.

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Po svatbě si změnila i občanské jméno a v soukromí nyní vystupuje jako Hana Filipi. Umělecké jméno Lucie Bílá si ale ponechala. „Lucie Bílá je jméno, které nosím čtyřicet let, a hned tak před ním neuteču,“ vysvětlila.

Zároveň připomněla, že své původní občanské jméno změnila i z úcty k zesnulé Haně Zagorové. „Nechtěla jsem jí lézt do zelí,“ vzpomíná.

Ačkoliv by si v zahraničí mohla užívat anonymity, nejšťastnější je podle svých slov doma. „Dlouho jsem nebyla na dovolené, ale to je v pořádku. Tak jsem si to nastavila. Máme domluvenou svatební cestu v roce 2027, když Bůh dá, tak třeba se nám zadaří,“ řekla.

„Jsem ale moc ráda, že jsem ten druh umělce, který vyjede za hranice a už ho tam nikdo neřeší. Přesto jsem nejšťastnější doma. Já sem patřím a rozhodně nejsem typ člověka, který by chtěl dlouhodobě žít někde jinde. Ne kvůli pozornosti, ale protože jsem tady šťastná. Každý by měl vědět, kam patří, a já patřím sem,“ uzavřela zpěvačka.

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

