Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

„Měním status na ‚Šťastně vdaná‘. Mrkněte na můj YouTube. 10. 3. 2026. manželé Filipi,“ napsala zpěvačka na Instagramu ke svatební fotce. Příspěvek za jednu hodinu okomentovalo téměř sedm tisíc lidí.
Mnohonásobná Zlatá slavice kromě sociálních sítí novinku o svatbě odtajnila také na své narozeninové oslavě, kde hostům promítla videoklip k písničce s názvem Pupy. Je o její svatbě a zpívá v ní i Radek Filipi. Podle videa zpěvačku k oltáři vedl její syn Filip Kratochvíl.
„Já, Hana Lucie odevzdávám se tobě, Radku a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé. Až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. Miluju tě,“ řekla Lucie Bílá ve svatebním slibu.
Také zásnuby s o 17 let mladším Radkem se zpěvačce podařilo tajit dva roky. Promluvila o nich až v únoru 2019. „Kamarádky moje, dámy, ženy, slečny, nevzdávejte to… Pošlete všechny nevhodné muže k šípku a nechte se objevit tím, kterého jste si vysnily. Opravdu to funguje. Dnes jsou to 2 roky, co mi ten můj ‚vysněný‘ navlékl na prst zásnubní prsten a bez papírování a svatebních zvonů se stal mým vyvoleným a dělá můj život neobyčejně krásný,“ napsala tenkrát.
„Víte, když už si to vyzkoušíte dvakrát, tak najednou zjistíte, že svatební album v knihovně je sice fajn, ale není to to podstatné. Pro mě je podstatné, aby za mnou stál a měl mě rád, což evidentně má, protože by to nikdo jiný nedal. Do svatby se nehrnu,“ prohlásila před sedmi lety.
Lucie Bílá byla vdaná už dvakrát. Po rozchodu s producentem Petrem Kratochvílem, s nímž má syna Filipa, si v roce 2002 vzala pozounistu Stanislava Penka, manželství trvalo pouze rok. Roku 2006 se vdávala za zpěváka Václava Noida Bártu, se kterým byla dva roky. Po pětiletém vztahu s podnikatelem Petrem Makovičkou se jejím partnerem stal v roce 2015 Radek Filipi, s nímž se v listopadu 2017 i krátce rozešla.