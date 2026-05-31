Nečekané překvapení si pro své fanoušky připravil kytarový virtuos Lubomír Brabec. Během koncertu v šumavských Nezamyslicích totiž nešlo jen o hudbu. Přímo před publikem si vzal svou dlouholetou partnerku Ivanu Urválkovou a z koncertu se rázem stala svatba, informoval Blesk.
Na koncert dorazili fanoušci s očekáváním nevšedního hudebního zážitku. Toho se skutečně dočkali. Kytarový mistr během slavnostního odpoledne řekl své dlouholeté partnerce Ivaně osudové „ano“. Ve věku 73 let se tak oženil přímo před publikem, které jeho životní krok odměnilo potleskem.
Pozvánka na koncert sice podle upozorňovala na „neobvyklou slavnostní ceremonii“, většina návštěvníků však očekávala součást hudebního programu. O to větší překvapení přišlo ve chvíli, kdy se ukázalo, že jde o skutečný svatební obřad.
Brabec se svou partnerkou Ivanou tvoří pár už řadu let, hudebník v minulosti několikrát naznačil, jak důležitou roli v jeho životě partnerka hraje. „Máme se krásně,“ svěřil se už dříve ve spojitosti se společným životem.
Romantický okamžik se odehrál za přítomnosti přátel, kolegů i fanoušků. Součástí programu byli také zpěvák Daniel Hůlka, varhanice Michaela Káčerková a trumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř. Pro Brabce šlo evidentně o velmi osobní rozhodnutí. Místo soukromé svatby zvolil prostředí, které je mu nejbližší – hudbu a publikum.
Brabec se ženil podruhé, ještě před pár lety však další svatbu odmítal. „Do ženění mě, prosím, nežeňte. Užil jsem si v manželství dost a tato instituce je pro mě zatím tabu,“ řekl v jednom z rozhovorů v roce 2008.
Z prvního, pětadvacet let trvajícího manželství, má hudebník dcery Apolenu (33) a Alžbětu (37). S bývalou manželkou Hanou (67) se rozvedl právě kvůli nové lásce Ivaně. „Nejdříve přišly na řadu hysterické scény, vztek i nadávky. A nakonec mi vyházela z okna všechny moje cennosti,“ popsal Brabec. Upřesnil, že z okna tehdy letěla i jeho japonská mistrovská kytara v hodnotě dvou milionů korun.