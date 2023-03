Zápasník Muradov přiznal vztah se Sabinou z Love Islandu

„Čau lidi, to jsme my a chceme se vyjádřit k situaci, co se týče nás dvou. Protože když spolu někam půjdeme, tak chceme předejít tomu, zda jsme spolu, nebo nejsme spolu. Tak ano, jsme spolu. A chceme vám to říct přes naše sociální sítě. Asi nás máte rádi, chceme, abyste to věděli od nás a jsme šťastní. Moc vám děkujeme, že nám fandíte, nebo nefandíte,“ uvedli Muradov a Karásková na Instagramu.

Sabina Karásková a Machmud Muradov se poznali během jednoho ze zápasů organizace Oktagon MMA. Hvězda reality show v té době chodila se Zbyňkem Vlčkem, se kterým se dala dohromady v Love Islandu.

Choreografka a tanečnice z Prahy v reality show o sobě říkala, že raději vyrazí do přírody než do klubu. Líbí se jí prý snědí a veselí kluci. Sportovní postava pro ni není podmínkou, nejdůležitější je, aby ji partner měl opravdu rád a podporoval ji v tom, co dělá.

Machmud Muradov je bývalým partnerem Moniky Bagárové (28), se kterou má dceru Rumii. Holčička se narodila 27. května 2020. Po rozchodu se zápasníkem MMA si zpěvačka našla také nového partnera, kterým je karlovarský obchodník Leonard Lekaj (31).