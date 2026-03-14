Manželka Harryho Hamlina zareagovala na dohady o jeho sexualitě

Čtyřiasedmdesátiletý Harry Hamlin – známý zejména rolí mýtického Persea v dobrodružném filmu Souboj titánů – je od roku 1997 ženatý s herečkou Lisou Rinnou, s níž má dvě dcery. Od uveřejnění filmu Making Love z roku 1982, kde jako pacient Bart McGuire prožije gay románek se svým doktorem, se přesto stal předmětem četných dohadů o své sexualitě.
Skutečnost, že tyto pochybnosti vydržely kolovat až dodnes, dokládá, že pro některé diváky bývá patrně těžké rozlišovat herce od jejich fiktivních rolí. Hamlin měl kvůli tomu dokonce problém sehnat v Hollywoodu další práci. Hercova manželka Lisa Rinna se o tom všem nicméně dozvěděla až poté, co začala účinkovat v pořadu Real Houseviwes of Beverly Hills – tam si ji totiž právě kvůli domnělé orientaci jejího manžela začali dobírat.
„Ty slepice se neváhaly snížit k čemukoliv, ale mě to nerozhodí. Kdykoliv chlap v Hollywoodu dobře vypadá a umí se oblékat, hned se lidé začnou zajímat, jestli není gay,“ nechala se slyšet dvaašedesátiletá Rinna. „Ohledně sexuality tam propírají snad každého z manželů.“
Ve své životopisné knize You Better Believe I’m Gonna Talk About It herečka každopádně uvádí tyto dohady na pravou míru. „Řeknu vám to jednou a provždy – Harry je heterosexuál. Není gay v žádném ohledu ani smyslu,“ píše.
S odkazem na snímek Making Love přitom připomněla, že filmy o homosexuálních mužích nejsou ani v současnosti ničím častým, přičemž v tehdejší době šlo o něco neslýchaného. Film se tehdy setkal s poměrně střídmými recenzemi. Svým vyobrazením gay vztahu však byl skutečně ve své době unikátem.
Na to, že si její manžel tehdy troufnul na roli McGuirea, je proto Lisa Rinna hrdá. „Byla to první gay romance, kontroverzní a přelomová. Na další studiovou roli si kvůli tomu musel počkat čtyřicet let,“ připomíná v příspěvku na svém Instagramu. „Tomu říkám odvaha a mužnost! Jsem nesmírně vděčná, že mám tu čest být jeho manželkou.“