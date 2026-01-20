Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové podle ní není náhlou ani náhodnou událostí, ale spíše logickým a „karmickým“ vyústěním dlouhodobě složitých rodinných vztahů.
Agáta Hanychová (2025)

foto: Instagram @agatahanychova

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)
Veronika Žilková, Agáta Hanychová, Dana Batulková a Jakub Prachař
David Prachař a Linda Rybová
Agáta Hanychová
Hanychová se vrátila hluboko do minulosti a popsala napětí, které podle jejích slov provázelo už samotné propojení rodin Prachařových a Hanychových.

Agáta, která byla manželkou Jakuba Prachaře v letech 2013 až 2020, připomněla, že už v době jejich svatby bylo zřejmé, že rodinné vztahy jsou silně poznamenané starými křivdami. Atmosféra mezi příbuznými prý byla chladná a plná nevraživosti, což se otevřeně projevilo i během svatebního dne. „Na naší svatbě bylo ticho. Ty rodiny se nenáviděly,“ uvedla.

Veronika Žilková, Agáta Hanychová, Dana Batulková a Jakub Prachař

Ve svém vyprávění se dotkla i událostí, které předcházely narození Jakuba Prachaře. „Když čekala Dana Batulková Jakuba, David Prachař se zamiloval do mojí mámy. Šel to Daně říct do porodnice. Moje máma s ním nikdy nic neměla, byla to platonická láska z jeho strany,“ popsala. Batulková pak podle jejích slov obrátila svou nelibost vůči Agátě samotné, zvlášť poté, co začala randit s jejím synem Jakubem. „My jsme v tom přitom byli nevinně,“ dodala.

Agáta Hanychová (2025)
David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)
Veronika Žilková, Agáta Hanychová, Dana Batulková a Jakub Prachař
David Prachař a Linda Rybová
Napjaté vztahy má Agáta dlouhodobě také s Lindou Rybovou, kterou označuje za Jakubovu macechu. Přiznala, že sympatie mezi nimi nikdy nepanovaly a že se často cítila přehlížená a shazovaná. „Linda mě celý život nesnášela, nevím proč. Já ji taky nemám ráda. Dávali nám najevo, že my jsme jako rodina póvl z bulváru a oni jsou ti intelektuálové,“ uvedla.

Právě v tomto kontextu Hanychová vnímá současný rozpad manželství Davida Prachaře a Lindy Rybové jako určitou formu karmické spravedlnosti. Připomněla, že Prachař kdysi opustil svou první manželku Danu Batulkovou právě kvůli Rybové, která tehdy patřila k jejím blízkým přítelkyním z divadelního prostředí.

Podle Agáty se dnes situace symbolicky obrátila. „Teď se to celé otočilo. Linda se zamilovala do svého kolegy, Davidovi to ostře oznámila, on se z toho zhroutil a posléze si našel jinou herečku,“ řekla Hanychová o současném vztahu Davida Prachaře se Sarah Haváčovou.

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

„Linda si holt vzala starého chlapa,“ dodala Agáta s nadsázkou. Poznámku doprovodila pobaveným pohledem směrem k Ornelle Koktové, jejíž vlastní vztah s o mnoho let starším manželem Pepou Koktou bývá v podcastu rovněž častým tématem.

Agáta Hanychová je česká modelka, influencerka a mediální osobnost. Do povědomí veřejnosti se dostala už v mladém věku díky modelingu a účasti v soutěžích krásy. Je dcerou herečky Veroniky Žilkové a režiséra Jiřího Hanycha. V minulosti působila také jako moderátorka a účastnice různých televizních pořadů.

Má tři děti – syna Kryšpína s bývalým profesionálním hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou, dceru Miu z manželství s hercem Jakubem Prachařem a dceru Rozárii s podnikatelem Jaromírem Soukupem.

Prachařovi jsou rod, kde se herectví dědí. Kdo je kdo a s kým

V posledních letech se Hanychová věnuje především sociálním sítím a podcastům. Je známá svou otevřeností a tím, že se nebojí mluvit o soukromých tématech. Pravidelně komentuje společenské dění i vlastní životní zkušenosti a patří k nejviditelnějším českým influencerům.

Agáta Hanychová (2025)

