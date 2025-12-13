Lily-Rose Deppovou a její přítelkyni 070 Shake fotografové zachytili, jak se vášnivě líbají během romantické procházky v Paříži. Podle všechno společně nakupovaly vánoční dárky.
Rodačka z Neuilly-sur-Seine oblékla černý nadýchaný kabát, světlé modré džíny a boty značky Chanel. Vlasy měla upravené a připnuté sponkou.
Její partnerka Danielle Balbuena, známá jako 070 Shake, měla na sobě několik vrstev. Zvolila khaki kabát, černý svetr a šedé tričko. Celý outfit doplnila roztrhanými volnými designérskými džínami, hnědou koženou kabelkou a fialovou čepicí, ze které jí vykukovaly vlnité vlasy.
Obě ženy měly v minulosti dost mediálně sledované vztahy. Lily-Rose tvořila dva roky pár s hercem Timothéem Chalametem. V minulosti randila také s hercem Austinem Butlerem. Podle magazínu Elle chodila 070 Shake mezi lety 2017 a 2021 s modelkou Sophií Dianou Lodato a randila i se zpěvačkou Kehlani.
Deppová o současném vztahu promluvila při propagaci filmu Nosferatu, kde hraje hlavní roli. „Mám pocit, že v těchto krátkých rozhovorech není dost času na to, aby se to dalo opravdu shrnout. Ano, je neuvěřitelně talentovaná. Jsem na ni velmi pyšná,“ řekla v rozhovoru pro E! News na Governors Awards.
Dodala také, že mezi ní a raperkou panovala silná chemie od samého začátku. „Myslím, že je to takové to je ne sais quoi. Ten pocit se nedá popsat,“ svěřila se s tím, že je ve vztahu velmi šťastná.
Dvojice navíc společně spolupracují i profesně. Deppová se objevila v klipu k raperčině singlu Winter Baby / New Jersey Blues a text písně zřejmě odkazoval na jejich vztah.
070 Shake dnes sleduje na Instagramu přes půl milionu lidí a raperka má na kontě spolupráce s hvězdami jako Raye či Kanye West.