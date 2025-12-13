Nedá se to popsat, říká Lily-Rose Deppová o své lásce k raperce 070 Shake

Dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis Lily-Rose (26) tvoří od roku 2023 pár s americkou raperkou 070 Shake (28). Nedávno společně vyrazily do pařížských ulic, kde si užívaly společné chvíle. Zamilovanou dvojici spojuje i profesní spolupráce.
Lily-Rose Deppovou a její přítelkyni 070 Shake fotografové zachytili, jak se vášnivě líbají během romantické procházky v Paříži. Podle všechno společně nakupovaly vánoční dárky.

Rodačka z Neuilly-sur-Seine oblékla černý nadýchaný kabát, světlé modré džíny a boty značky Chanel. Vlasy měla upravené a připnuté sponkou.

Její partnerka Danielle Balbuena, známá jako 070 Shake, měla na sobě několik vrstev. Zvolila khaki kabát, černý svetr a šedé tričko. Celý outfit doplnila roztrhanými volnými designérskými džínami, hnědou koženou kabelkou a fialovou čepicí, ze které jí vykukovaly vlnité vlasy.

Obě ženy měly v minulosti dost mediálně sledované vztahy. Lily-Rose tvořila dva roky pár s hercem Timothéem Chalametem. V minulosti randila také s hercem Austinem Butlerem. Podle magazínu Elle chodila 070 Shake mezi lety 2017 a 2021 s modelkou Sophií Dianou Lodato a randila i se zpěvačkou Kehlani.

Deppová o současném vztahu promluvila při propagaci filmu Nosferatu, kde hraje hlavní roli. „Mám pocit, že v těchto krátkých rozhovorech není dost času na to, aby se to dalo opravdu shrnout. Ano, je neuvěřitelně talentovaná. Jsem na ni velmi pyšná,“ řekla v rozhovoru pro E! News na Governors Awards.

Dodala také, že mezi ní a raperkou panovala silná chemie od samého začátku. „Myslím, že je to takové to je ne sais quoi. Ten pocit se nedá popsat,“ svěřila se s tím, že je ve vztahu velmi šťastná.

Raperka 070 Shake a herečka a modelka Lily-Rose Deppová (květen 2023)

Dvojice navíc společně spolupracují i profesně. Deppová se objevila v klipu k raperčině singlu Winter Baby / New Jersey Blues a text písně zřejmě odkazoval na jejich vztah.

070 Shake dnes sleduje na Instagramu přes půl milionu lidí a raperka má na kontě spolupráce s hvězdami jako Raye či Kanye West.

