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Lily Allen se rozešla s manželem. Našla ho opět na seznamovací aplikaci
„V mém životě byla období, kdy jsem byla velkou nadšenkyní do porna. Teď tedy momentálně zrovna nejsem,“ uvedla Lilly Allen v otevřeném rozhovoru pro Perfect Magazine. Britská zpěvačka v něm popsala také kuriózní situaci, která začala jako nevinný žert během koncertu a skončila poněkud trapným vysvětlováním před jejím současným přítelem.
Allen vyprávěla, že měla během jednoho z koncertů telefon připojený přes Bluetooth k reproduktoru. Napadlo ji udělat si legraci z lidí kolem sebe. Chtěla odejít na toaletu a pustit pornografický obsah tak, aby to vypadalo, že ho tam sleduje. Její plán ale překazilo internetové připojení. „Wi-Fi mi nedovolila otevřít žádné stránky s omezeným přístupem, takže jsem to nemohla udělat,“ popsala zpěvačka.
Historka tím ovšem neskončila. Později byla podle svých slov v posteli se svým přítelem, který ji požádal, aby něco vyhledala na Googlu. V historii vyhledávání se následně objevil web Pornhub. „Snažila jsem se mu to vysvětlit, ale neznělo to příliš věrohodně,“ řekla Allen. Přiznala také, že ji celá situace spíše rozčílila, než zahanbila. Vadilo jí především to, že její partner jejímu vysvětlení nevěřil.
Zpěvačka o svém současném vztahu příliš podrobností veřejně nesděluje. V únoru letošního roku však potvrdila, že má nového partnera. V rozhovoru pro magazín Grazia dostala otázku, komu naposledy poslala zprávu. „Svému příteli,“ odpověděla. Tím zároveň potvrdila několik měsíců trvající spekulace o jejím vztahu s Jonahem Freudem. Dvojice byla předtím několikrát společně spatřena, mimo jiné v Paříži a Římě.
Jonah Freud se věnuje psaní, výzkumu a umění a pochází ze známé rodiny. Je prapravnukem Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy.
Pro Lilly Allen je vztah s Jonahem Freudem novou kapitolou po rozpadu manželství s hercem Davidem Harbourem. Vzali se v roce 2020 a zpráva o jejich rozchodu se rozšířila v roce 2025.
Osobní zkušenost s rozpadem vztahu se výrazně promítla také do hudby britské zpěvačky. V říjnu 2025 vydala album West End Girl, svou první studiovou desku po sedmi letech. Nahrávka se zabývá rozpadem vztahu a tématy spojenými s manželstvím. Allen upozornila, že album není doslovným přepisem jejího života, ale nechala se inspirovat mimo jiné i svým životem a vztahy.