Lily Allen se rozešla s manželem. Našla ho opět na seznamovací aplikaci

Manželé se původně na exkluzivní aplikaci v roce 2019 sami seznámili. O rok později se po vášnivém románku spontánně vzali v Las Vegas. V posledních měsících ale měla zpěvačka podezření, že je její manžel na seznamovací aplikaci opět aktivní. Obnovila si tedy svůj účet, aby se pokusila zjistit, jestli se na ní Harbour snaží seznámit s jinými ženami.

„Lily se na Rayu znovu připojila jen proto, aby se pokusila zjistit, zda se s někým vídá,“ potvrdil zdroj deníku Daily Mail. Netrvalo prý dlouho, než zpěvačka zjistila, že její manžel si svůj seznamovací profil opravdu obnovil. V aplikaci byl uveden jako aktivní nejméně měsíc.

Lily Allen s manželem Davidem Harbourem (březen 2024)

O aplikaci Raya je známo, že ji často využívají právě hollywoodské celebrity. Je natolik exkluzivní, že přijímá jen asi osm procent zájemců. Aktivních má mít kolem deset tisíc členů, přičemž více než 100 tisíc je na čekací listině. Jakmile si uživatelé najdou nového partnera, obvykle svůj profil deaktivují.

„Lily se od té doby, co Davida poznala, na nikoho ani nepodívala. Je zničená. Rozešel se s ní před měsícem. Přes Vánoce s ní měl být na dovolené v Keni,“ uvedl zdroj. Tam nakonec zpěvačka odjela sama se svými dětmi.

Odcizení páru mělo nastat už minulý rok, kdy si Harbour koupil dům v Atlantě, aby byl blíž natáčení seriálu Stranger Things. Odstěhoval se tak částečně z rodinného domu v newyorském Brooklynu, kam se pár přestěhoval v roce 2020. Zpěvačka v Brooklynu zůstala, protože její děti navštěvovaly místní školy.

Natáčení seriálu skončilo těsně před Vánocemi. Okruh londýnských přátel Lily Allen tvrdí, že Harboura z nevěry podezřívali už od podzimu. „Lily je přesvědčena, že je už nějakou dobu otevřený novým známostem, i když to zjistila až na konci léta,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Ve svém podcastu s názvem Miss Me? zpěvačka potíže otevřeně přiznala. „Mám teď trochu těžké období. Ale snažím se bojovat dál,“ řekla a dodala, že je připravena jít dál a plánuje strávit leden tím, že si srovná myšlenky.

K tomu nyní podnikla první krok, když se přihlásila do centra pro léčbu traumat, kde týden stojí v přepočtu 240 tisíc korun. „Návrat domů byl pro Lily velmi bolestný. David pro ni býval zachráncem a teď je pro ni spouštěčem. Lily vzala děti zpátky domů a doprovodila je do školy na nové pololetí, pak sama odletěla rovnou na léčení. Odjela o den dřív, než měla v úmyslu, protože se cítila rozhozená a zoufalá se snažila uniknout,“ řekl zdroj deníku Daily Mail.

Zpěvaččiným prvním manželem byl malíř Sam Cooper. Vzali se v roce 2011 a rozvedli o sedm let později. Mají spolu dvě děti. Za hvězdu seriálu Stranger Things Davida Harboura se zpěvačka provdala v roce 2020 a kvůli němu se s dcerami přestěhovala do New Yorku.