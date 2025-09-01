Známý kadeřník Libor Šula si vzal svého partnera. Dva muži, jedna láska, napsal

Autor:
  12:43
Známý kadeřník Libor Šula (48), kterého si televizní diváci mohou pamatovat také jako moderátora někdejšího televizního pořadu Nahá jsi krásná, oznámil, že si vzal svého dlouholetého partnera Petera Hrnčiara.

„Prostě dva muži, jedna láska, jeden život. Jsem nesmírně šťastný, že po mém boku stojí právě on – chlap, který mě miluje, chrání a dává mi obrovskou sílu, abych mohl být tím, kdo opravdu jsem,“ napsal Libor Šula na Instagram k svatební fotografii s partnerem, Slovákem Peterem (za svobodna Hrnčiarem, nyní Šulou).

„Díky svobodě, kterou máme, díky zemi, ve které žijeme, můžeme svou lásku ukázat beze strachu a být prostě jen dva obyčejní lidé, kteří se 29. srpna 2025 prostě vzali! Šulovi,“ dodal kadeřník.

Fotkami zásnubního prstenu se partneři pochlubili už o Vánocích roku 2019. „Moje láska, nejlepší muž. Miluji ho,“ uvedl tehdy podnikatel.

„Prostě dva muži, jedna láska, jeden život,“ oznámil na Instagramu svatbu s partnerem Peterem Hrnčiarem známý kadeřník Libor Šula. (srpen 2025)
Dům si partneři zařizovali kompletně sami, v mixu stylů dbali na kvalitu a pocit útulnosti. Perský ručně tkaný koberec doplnili kávovými stolky, kvalitními doplňky, jako jsou vázy, dózy či dekorativní polštáře.
František Segrado, Kateřina Hrachovcová, Libor Šula, Marta Jandová, Jan Herčík, Petra Hapková, Alena Hrachovcová a Eva Pilarová
O vlasy se stará Štěpánce Duchkové Libor Šula, náušnice jí věnoval partner.
21 fotografií

Kromě toho, že je Libor Šula oceňovaným kadeřníkem, se před lety proslavil také jako moderátor v pořadu Nahá jsi krásná, kde pomáhal zvyšovat sebevědomí dámám, které neměly konfekční velikost.

Sám přitom už tehdy netajil, že ve vztazích dává přednost mužům. Diváci by ho dnes na ulici jen těžko poznali – nosí kratší sestřih, tvář mu zdobí bradka, nabral svaly, zešedivěl a zmužněl.

Kromě kadeřnického salónu v Praze mu úspěchy přináší také chov mainských mývalích koček. Celoživotní vášni věnuje spoustu času, kočkám částečně přizpůsobil i interiér svého rodinného domu.

Šula vystudoval soukromou střední integrovanou školu technologickou v Mohelnici, později si doplnil kadeřnickou kvalifikaci na SSOU v Praze 4. Vydal se na dráhu kadeřníka, pracovní zkušenosti sbíral v Londýně, Itálii, posléze i ve vyhlášených pražských salonech. V roce 2002 zvítězil v soutěži Czech and Slovak Hairdressing Awards a stal se Kadeřníkem roku, před lety si v Praze otevřel vlastní podnik.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má...

1. září 2025  13:24

Známý kadeřník Libor Šula si vzal svého partnera. Dva muži, jedna láska, napsal

Známý kadeřník Libor Šula (48), kterého si televizní diváci mohou pamatovat také jako moderátora někdejšího televizního pořadu Nahá jsi krásná, oznámil, že si vzal svého dlouholetého partnera Petera...

1. září 2025  12:43

Kritizovali ji kvůli péči o děti. Hvězda Hry o trůny si to nenechala líbit

Herečka Sophie Turnerová, známá ze seriálu Hra o trůny, se na Instagramu podělila o fotky z koncertu Oasis – a místo aby sklízela lajky, musela se bránit útoku od anonymních uživatelů. „Asi...

1. září 2025  11:28

Krejčík ukázal foto z druhé svatby, v kostele oddávala partnery farářka Kopecká

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociálních sítích pochlubil druhou svatbou. S ředitelem školy Jiřím Vymětalem (39) se po několika týdnech od první veselky vzali také v kostele. Oddávala je...

1. září 2025  9:58

Růžové metalické bikiny. Shakira předvedla svou postavu na pláži

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) aktuálně absolvuje světové turné Las Mujeres Ya No Lloran, které zahrnuje koncerty v Severní a Latinské Americe. Na přestávku od vystoupení vyrazila do mexického Los...

1. září 2025  9:31

Má se dobře, ale deprese ho neopouští. Martin Maxa odmítá léky

Sotva přišel na party, všichni přítomní ho začali zbavovat zvířecích chlupů. „To mám od koček. Čtyřnohých,“ omlouval se. Martin Maxa rozšířil svůj zvěřinec. Už nežije jenom s Tlustoprdem, ale i s...

1. září 2025

S Vodochodským tvoříme jednoho výkonného nadčlověka, směje se Vojtěch Vondráček

Nejvíc sice miluje divadlo, ale i v televizi už toho nahrál poměrně dost. Nejnověji se objevuje jako Aleš Pojezdný v seriálu Mladá krev. Přesto má Vojtěch Vondráček jeden trabl. Jak prozradil...

1. září 2025

Gordon Ramsey ukázal jizvu po operaci nádoru. Facelift to nebyl, vtipkuje

Britský kuchař Gordon Ramsay (58) se fanouškům svěřil, že podstoupil operaci kvůli rakovině kůže. Na sociálních sítích ukázal fotku s jizvou po zákroku. Odstranili mu bazocelulární karcinom.

31. srpna 2025  17:49

Nemohla jsem dál. Mojí cestou ke štěstí bylo onemocnění, říká Helena Dvořáková

Premium

Televizní diváci ji znají především jako vyšetřovatelku Janu Chládkovou z populárního seriálu Kriminálka Anděl. S herečkou Helenou Dvořákovou jsme však v rozhovoru pro Týdeník Televize mluvili nejen...

31. srpna 2025

David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

David Suchet (79) je po celém světě známý především jako geniální detektiv Hercule Poirot. Rodák z Londýna teď promluvil o rodinné tragédii. Jeho nejstarší vnuk se narodil s nevyléčitelným a...

31. srpna 2025  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are...

31. srpna 2025

Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.