Známý kadeřník Libor Šula si vzal svého partnera. Dva muži, jedna láska, napsal

„Prostě dva muži, jedna láska, jeden život. Jsem nesmírně šťastný, že po mém boku stojí právě on – chlap, který mě miluje, chrání a dává mi obrovskou sílu, abych mohl být tím, kdo opravdu jsem,“ napsal Libor Šula na Instagram k svatební fotografii s partnerem, Slovákem Peterem (za svobodna Hrnčiarem, nyní Šulou).
„Díky svobodě, kterou máme, díky zemi, ve které žijeme, můžeme svou lásku ukázat beze strachu a být prostě jen dva obyčejní lidé, kteří se 29. srpna 2025 prostě vzali! Šulovi,“ dodal kadeřník.
Fotkami zásnubního prstenu se partneři pochlubili už o Vánocích roku 2019. „Moje láska, nejlepší muž. Miluji ho,“ uvedl tehdy podnikatel.
Kromě toho, že je Libor Šula oceňovaným kadeřníkem, se před lety proslavil také jako moderátor v pořadu Nahá jsi krásná, kde pomáhal zvyšovat sebevědomí dámám, které neměly konfekční velikost.
Sám přitom už tehdy netajil, že ve vztazích dává přednost mužům. Diváci by ho dnes na ulici jen těžko poznali – nosí kratší sestřih, tvář mu zdobí bradka, nabral svaly, zešedivěl a zmužněl.
Kromě kadeřnického salónu v Praze mu úspěchy přináší také chov mainských mývalích koček. Celoživotní vášni věnuje spoustu času, kočkám částečně přizpůsobil i interiér svého rodinného domu.
Šula vystudoval soukromou střední integrovanou školu technologickou v Mohelnici, později si doplnil kadeřnickou kvalifikaci na SSOU v Praze 4. Vydal se na dráhu kadeřníka, pracovní zkušenosti sbíral v Londýně, Itálii, posléze i ve vyhlášených pražských salonech. V roce 2002 zvítězil v soutěži Czech and Slovak Hairdressing Awards a stal se Kadeřníkem roku, před lety si v Praze otevřel vlastní podnik.