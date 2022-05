Podpatky vyměnil za uniformu. Když Rusko vyhraje, skončí svoboda, říká voják

Ruský režim se netají svými předsudky vůči LGBTQ+ komunitě. Ukrajinci, kterých se to týká, se obávají nejen o své životy, ale i o pronásledování, ke kterému by podle nich v případě potenciální ruské okupace jistě došlo, píše Brainee.sk.

Instagramový profil Ukrajine.ua sdílel spolu s popiskou fotku jednoho z vojáků, jehož život se během několika málo dní doslova obrátil vzhůru nohama. Queer outfit a podpatky vyměnil stylista Vlad za vojenskou uniformu, aby mohl bránit svou zemi a celou tamější LGBTQ+ komunitu.

„Ukrajinci brání nejen naši zemi, ale i hodnoty jako je důstojnost, svoboda a svobodný projev,“ píše se u fotografie.

Autor poukazuje i na to, že také mnoho Ukrajinců z řad menšin se chopilo zbraní právě ze strachu z případného pronásledování v budoucnu. „Je známo, že Rusko už připravilo seznamy novinářů, aktivistů i obhájců práv gayů, aby tyto lidi buď přímo zabili, nebo poslali do táborů. Všem z LGBTQ+ komunity bylo doporučeno, aby raději okamžitě odstranili své účty na seznamkách, podle kterých by mohli být dohledáni a také smazali veškeré konverzace z aplikací, jako je třeba WhatsApp,“ píše se na profilu.

„Když Rusko vyhraje, bude to znamenat temnotu. Nebude tu žádná svoboda. Žádné příležitosti být sami sebou, ani žádná práva pro různé menšiny,“ říká Vlad Shast, ukrajinský dobrovolník teritoriální obrany v rozhovoru pro magazín Forbes.

Nebinárnímu Shastovi je šestadvacet let a je populární queer hvězdou na ukrajinské LGBTQ+ scéně. Momentálně využívá stylista všechny své kontakty, aby pomáhal sehnat armádě potřebné věci a zásoby.