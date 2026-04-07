Sedminásobný šampion Formule 1, Lewis Hamilton, zveřejnil 6. dubna video z Tokia, v němž projíždí ulicemi metropole v červeném ferrari, zatímco na místě spolujezdce sedí právě Kim Kardashianová. Na otázku, jaký to byl zážitek, odpověděla s úsměvem stručně, ale výstižně: „Je to šílené!“
Právě toto krátké video stačilo k tomu, aby ho fanoušci označili za „instagramové potvrzení“ vztahu, o kterém se mluví už od začátku roku.
Miliardářka doprovázela Hamiltona do Japonska v době, kdy se připravoval na Velkou cenu Formule 1. V Tokiu ale netrávila čas jen s ním, společnost jí dělaly i její děti North, Saint, Chicago a Psalm, které má s bývalým manželem Kanyem Westem a nechyběla ani její sestra Khloé Kardashianová.
První spekulace o možném vztahu sportovce a podnikatelky se objevily už v lednu, kdy byli spatřeni společně na silvestrovské oslavě v Aspenu. O měsíc později pak vzbudili pozornost, když oba nastupovali do soukromého letadla mířícího z Velké Británie do Paříže.
Lewis Hamilton měl v minulosti jen málo vážnějších vztahů. Jeho nejznámější partnerkou byla zpěvačka Nicole Scherzingerová ze skupiny The Pussycat Dolls. Jejich vztah trval s přestávkami přibližně sedm let (2007–2015).
Po rozchodu s ní byl sportovec v bulváru spojován s modelkou Gigi Hadidovou nebo zpěvačkou Rihannou, tyto vztahy však nikdy nebyly oficiálně potvrzené. Objevily se i spekulace o milostných románcích s dalšími známými ženami ze světa modelingu či showbyznysu, psalo se například o randění Hamiltona s modelkami Kendall Jennerovou, Irinou Shaykovou či Winnie Harlowovou nebo zpěvačkou Ritou Orou.
Hamilton sám v rozhovorech opakovaně říká, že kvůli náročné kariéře je pro něj udržení dlouhodobého partnerského vztahu velmi složité a soustředí se proto převážně na svou práci a závodění.