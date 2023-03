Oldman po narození syna odešel za Thurmanovou, vzpomíná jeho první exmanželka

Herec Gary Oldman opustil Lesley Manville v době, kdy byly jejich synovi Alfiemu teprve tři měsíce.

„Vždycky jsem si představovala, že manželství s Garym bude trvat opravdu dlouho. Měli jsme se spolu úplně skvěle a navzájem jsme se hodně milovali,“ vzpomíná v rozhovoru pro pořad Desert Island Discs na BBC Radio 4 šestašedesátiletá herečka.

„Vzali jsme se a já pak na líbánkách otěhotněla. Všechno se zdálo v naprosté pohodě a zalité sluncem, o to větší šok pro mě samozřejmě konec našeho vztahu byl,“ popisuje.

Manville a Oldman se poznali v roce 1984, o tři roky později se vzali a následně se v roce 1990 rozvedli – přičemž ještě v tom samém roce se herec oženil s hvězdou filmu Pulp Fiction, herečkou Umou Thurmanovou.

Uma Thurmanová

„Měla jsem vždycky za to, že spolu budeme navěky a budeme mít početnou rodinu. Ale kdyby se tak stalo, dost možná bych nikdy neměla tak skvělou kariéru, jakou mám za sebou dnes,“ uvedla herečka, která se v minulosti dočkala i nominace na Oscara za roli ve filmu Nit z přízraků (2017).

„Nehodlala jsem se z našeho rozchodu nijak zhroutit, to vůbec nepřicházelo v potaz. Chtěla jsem tehdy hlavně mít možnost pokračovat ve své práci a být co nejlepší matkou. A nějak jsem to všechno zvládla. Nejen v pracovním ohledu mě to rozhodně naučilo značné disciplíně,“ dodává.

V herecké kariéře se Lesley Manville daří dodnes. Její nejnovější rolí je princezna Margaret v seriálu Koruna, za jejíž osobité ztvárnění získává pochvalná hodnocení od mnoha diváků i kritiků.

Gary Oldman je popáté ženatý. Po své první ženě si v roce 1990 vzal další hereckou kolegyni, Američanku Umu Thurmanovou. Rozvod přišel o dva roky později. V roce 1994 se zasnoubil s herečkou a modelkou Isabellou Rossellini, ale i s tou se po dvou letech rozešli.

Třetí ženou herce se stala fotografka Donya Fiorentino, s níž má dva syny. Manželi byli v letech 1997 až 2001. Se čtvrtou manželkou Alexandrou Edenboroughovou žil sedm let. Od roku 2017 je manželem kurátorky umění Gisele Schmidtové.

VIDEO: Hvězdy seriálu Koruna. Kdo koho hraje?