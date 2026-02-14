Lešek Wronka je fascinován trojkami. Zavzpomínal i na Ewu Farnou

Lešek Wronka je původní profesí herec, studoval ve Vratislavi, kde i účinkoval v divadle. Kde se vzala touha stát se hercem, zajímalo samozřejmě Honzu Dědka hned v úvodu.
„Já jsem chtěl původně dělat práva, ale moje maminka mi řekla, že nejsem typ, který by se věnoval učení. Moje maminka byla operní pěvkyně, tak říkala, že to mám v genech a mám zůstat komediant,“ prohlásil.
To Honzu Dědka fascinovalo, prý je jediný, kdo skončil kvůli rodičům místo na právech jako komediant. Moderátor pak připomenul Leškovy pěvecké úspěchy, stejně tak textařské, neboť skládal písně pro Heidi Janků, Hanu Zagorovou, Věru Špinarovou, Helenu Vondráčkovou. „By neměly co zpívat, kdyby nebyl Lešek Wronka!“ neodpustil si Honza Dědek.
Přesunul se pak tematicky k Leškovu účinkování porotce v hudebních soutěžích, kdy v Havířově na polské hudební soutěži kdysi objevil Ewu Farnou, z čehož vznikla desetiletá spolupráce. A na čem byla založena?
„V té době fungovali Tokio Hotel, číra, emmo. Já jsem si říkal, že tady máme jiný vzor pro rodiče a jejich děti – holku, co chodí do kostela, nemá tetování, má rovnátka…,“ zavzpomínal Wronka.
Může prý i za seznámení Ewy s jejím partnerem, stejně tak ale ona za seznámení Leška s jeho druhou ženou Halinou. A na této svatbě, jako na jediné, byl jako svědek – jeden ze tří – Karel Gott. Sice úplně náhodou... A Leoš Mareš jako ceremoniář. „Skromná svatba,“ neodpustil si moderátor.
Svatba to byla podle Wronky zbytečná, neboť manželství po pěti letech skončilo. Takže přišla třetí žena Vendula. Kromě fascinace trojkami, která se náhodou odkryla, Lešek na svou třetí ženu práskl, že je o dost mladší, je AD/HD a hraje (si na) Babu Jagu.