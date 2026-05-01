Nevěry s modelkami, potíže s alkoholem. Choval jsem se jako kretén, říká Mareš

Autor:
  8:38
Rozchod s těhotnou manželkou, zástupy milenek z řad modelek, ponížení na SuperStar i problémy s alkoholem. O tom všem a bulvárních kauzách vypráví moderátor Leoš Mareš v druhém dílu dokumentu Leoš, který k jeho 50. narozeninám natočila televize Nova.
89 fotografií

Leoš Mareš se nejdřív vrací k tomu, jak si před svatbou zaplatil prostitutku. Říká, že si z té noci nic nepamatuje a probudil se druhý den v dětském pokoji v nějakém paneláku a byl nahý. „Tak jsem se zabalil do peřiny a šel jsem do kuchyně. Tam se ozvalo: Áááá! A já: Dobrý den! Takže tak,“ vzpomíná.

Nejdřív ho kontaktovali lidi, kteří měli jeho fotky a chtěli peníze. Druhý den mu pak napsali z bulváru, že také už ty fotky mají a jestli se může k tomu vyjádřit. Tak to začal řešit. Promluvil například ve Střepinách. Jeho tehdejší snoubenka Monika Poslušná tenkrát tvrdila, že ho musel někdo zdrogovat a svatba bude.

„Protože jsem byla ta trubka zaslepená, hodná, tak jsem mu to sežrala i s navijákem, to co mi vysvětloval, že mu někdo něco hodil do pití,“ říká jeho exmanželka Monika Marešová nyní. „Chtěla jsem věřit tomu, co mi řekl Leoš.“

Svatba nakonec byla na zámku Jemniště. Pozvaných bylo 200 hostů. Na ničem se nešetřilo, jak říká Mareš. Brzy však přišel konec. Dva roky po veselce přišel za svou ženou, že se chce rozvést a chtěl by odejít.

„Pro mě to byl neskutečný šok. Velký šok. Nedokázala jsem to pochopit v tom, že Kubovi byly tři roky - doma jsme tedy měli kluka, já byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. A pro mě to bylo, že si jako ze mě dělá prdel,“ přiznala Marešová. „Jedinou věc, kterou mu asi nikdy neodpustím, a i pro mě je těžké se s tím vyrovnat, že to udělal, kdy to udělal. Když jsem byla těhotná s Matějem.“

„Říct těhotný holce, že odcházíš... Hrůza, prostě hrůza,“ říká po letech sám moderátor a celou věc označuje za morální selhání, za něco, na co nemůže být pyšný. „Nemohl jsem si pomoct,“ dodal.

Za konec manželství mohl vztah s modelkou Gabrielou Dvořákovou, která si později vzala zpěváka Václava Noida Bártu. „Dívka, která mě vyprovodila z manželství, mi dala košem. Pak jsem žil plnými doušky,“ přiznal Leoš Mareš.

Když se pak rozešel s další modelkou Hanou Svobodovou, připadal si, že dostal druhou šanci na nezávazný život a nekončící zábavu. Moderátor říká, že ničeho nelituje a kdyby to nezažil, asi by po tom toužil.

Dalším jeho „úlovkem“ byla modelka Michaela Kociánová. „Možná jsem chtěl mít dívku se statusem. Světová topmodelka! Chodila s manželem Madonny! Což je pro kluka z Berouna... No jo, jsem v tomto takovej lacinej,“ říká.

Následovaly další modelky, přestože byl stále ženatý a měl dva syny. A jak se tenkrát choval jako otec? „O tom bych asi nechtěla mluvit,“ řekla jeho exmanželka Monika. „Vždycky jsem nechávala na Leošovi, kdy bude chtít být s kluky. A říkala jsem si, že když s nimi není, on o něco přichází, ne já.“

„Kluci začali být nedílnou částí našeho života, takže jsme se začali hodně bavit o Monice (první manželce, pozn. red.) a o tom, jak to posral. Myslím si, že to je taková jeho Achillova pata. Dneska to vnímám ještě jako máma, tak je to daleko silnější. Ale všichni děláme chyby, no,“ prohlásila moderátorova druhá manželka Monika.

Během vztahu s modelkou Petrou Faltýnovou začali mít o Leoše strach kamarádi, známí i kolegové. Tenkrát se podle nich choval se nejhůř k lidem a byl arogantní.

V dokumentu Leoš nechybí ani momenty, kdy se moderátor cítil mizerně. Jak sám přiznal, jedním z nich bylo v roce 2009 moderování SuperStar se slovenskou kolegyní Adelou Banášovou. Také podle Libora Boučka to byla nesourodá dvojice, ve které měla Adela hodně navrch, což Leoš nesl těžce.

Dalším Marešovým průšvihem bylo, když 7. ledna 2011 vysílal opilý. Jeho parťák Patrik Hezucký se dokonce sebral a odešel ze studia. Bulvár řešil také další jeho skandály jako rvačku s exmanželem Petry Faltýnové Simonem Šteklem, napadení producenta Petra Dzingela, kterému Mareš dal kopanec do hlavy. Nechybí ani jedno z nejzávažnějších obvinění v jeho kariéře, že v roce 2014 v baru fyzicky napadl ženu.

„Choval jsem se prostě jako kretén. Tak to je. Všechny ty události mají společného jmenovatele. Alkohol,“ přiznal Leoš Mareš, který si uvědomil, že alkohol nezvládá a rozhodl se abstinovat. Oporou je mu také právě druhá manželka Monika (za svobodna Koblížková), se kterou se poznal na svatbě stylisty Filipa Vaňka a s níž má nyní čtyřletou dceru Alex.

26. prosince 2019
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.