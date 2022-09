Tobě už je 25? Tak tady máš kopačky. Internetem kolují vtípky o DiCapriovi

Leonardo DiCaprio se po čtyřletém vztahu rozešel s modelkou Camilou Morrone, nevlastní dcerou herce Al Pacina, která oslavila v polovině června 25. narozeniny. Na Twitteru se okamžitě strhla lavina příspěvků, ve kterých uživatelé píší, jak dopředu věděli, že den rozchodu stárnoucího hollywoodského herce a americké modelky a herečky se nevyhnutelně blíží.

DiCaprio se v minulosti rozešel s mnoha partnerkami nejpozději jen krátce poté, co oslavily 25. narozeniny. Nevyšly mu tak vztahy s kráskami jako jsou Gisele Bündchenová, Toni Garrnová, Erin Heathertonová, Bar Refaeliová, Kelly Rohrbachová, Naomi Campbellová, Nina Agdalová, Rihanna, Kat Torresová, Miranda Kerrová či Blake Lively.

Nejnovějším objevem slavného herce by měla být dvaadvacetiletá ukrajinská modelka Maria Beregova žijící v Londýně. Podle předpokladu jí „zbývají“ ještě tři roky, ale její čas po boku hollywoodského krasavce se rychle krátí, upozorňují fanoušci na sociálních sítích.

Pozastavují se také nad faktem, že DiCaprio si za posledních 24 let života nezačal nikdy s partnerku, která by byla starší pětadvaceti let. Podle názorů některých psychologů naznačuje takové chování vážný problém v tvorbě intimních vztahů.

Z historie lásek herce Leonarda DiCapria. Žádná z žen nebyla starší pětadvaceti let.

„Zcela jistě to není zdravé chování. Ani ne tak kvůli věkovému rozdílu, ale kvůli opakující se povaze těch vztahů. Jeho chování při randění ukazuje, že se vyhýbá zralým vztahům, které by ho nutily být přirozeným a zranitelným. Je také možné, že se snaží prostřednictvím partnerek neustále vracet do svých mladších bezstarostných let,“ řekl psycholog Noel McDermott pro deník The Sun.

„Může si být vědom toho, že randit s mladými herečkami je nebezpečné, protože ho mohou jen využít ke svému kariérnímu růstu, takže dává přednost mladým modelkám. Problémem pro něj možná je hlavně to, co pětadvacet let věku představuje ve srovnání s jeho sedmačtyřicítkou. V pětadvaceti máme život před sebou a jsme mladí bez nutnosti být zodpovědní a očekávání, že se v tomto věku nějak budeme chovat,“ myslí si psycholožka Nicole Gehlová.

„Randit se ženou jeho věku by mohlo být jakýmsi zrcadlem jeho vlastní smrtelnosti. Zřejmě je to něco, co nechce za žádnou cenu přijmout. Muži vnímají sami sebe podle toho, jak moc jsou či nejsou atraktivní pro ženy. Takže když se probudí vedle mladé ženy, může uvěřit, že je stále také mladý. Mladé ženy také snadněji potěší dárky a hmotnými věcmi, zatímco někdo bližší jeho věku chce to, co mu dát nemůže. A to závazek a děti,“ míní.

Podle psychologa Tobyho Inghama žije DiCaprio v bublině plné celebrit, takže je pro něj náročné potkat někoho „normálního“, kdo v ní není. „Krátkodobě je fyzická krása zřejmě vše, co člověk potřebuje, nebo si myslí, že je to vše, na co musí myslet. Ale v dlouhodobém měřítku krása samotná na vztah nestačí. Dokážu si představit, že jeho matka byla jednou z mála žen, na které se v životě mohl obrátit, spolehnout se na ni a být k ní upřímný ve svém světě jinak nabitém celebritami,“ dodává psycholog.

VIDEO: Leonardo DiCaprio nerandí s ženami staršími 25 let: