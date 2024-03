Leona Machálková učila svoji pákistánskou „snachu“ česky

Zpěvaččin syn Artur kráčí ve stopách svého zesnulého otce architekta Bořka Šípka. Na milánské univerzitě studuje už druhým rokem interiérový design. A právě tam potkal Zehru, které přezdívá Zu. Chodí spolu do mezinárodní třídy a dorozumívají se anglicky.

„Byli tady spolu před pár týdny. Zehra nikdy neviděla sníh, tak jsme ji vzali na hory a vyzkoušela si snowboardování. Bylo to poprvé, co jsem si někam vyrazila se synem a jeho dívkou a byl to moc příjemný zážitek,“ svěřila se zpěvačka.

Artur Šípek

Zehra je muslimka, nikoliv však ortodoxní. Pochází z Pákistánu, z velmi moderní rodiny. „Tátu má zpěváka, děda je herec a maminka výtvarnice. Jsou to kosmopolitní lidé. Její brácha žije nedaleko Londýna, takže všichni hodně cestují. V Praze byla už třikrát, ale teď poprvé v zimě,“ prozrazuje Machálková.

„Pochází z jiné kultury než je ta naše, ale sálá z ní velká srdečnost, dobrota a laskavost. Je velmi slušná, ale zároveň má drive, takže si s ní člověk dobře popovídá. Mě to aspoň donutilo šlápnout v angličtině na pedál. I kdyby spolu nezůstali, stejně ji časem budu nejspíš potřebovat, protože nevím, za koho se mladej jednou ožení. Ale ona už rozumí i česky. Když jí řeknu: Dej mi pusu, ví, co má dělat,“ směje se zpěvačka.

Na jídlo ji vzala do restaurace U Matěje, kde ochutnala svíčkovou. „Je taková droboulinká, ale zblajzla svoji porci bez problémů. A jak jí chutnalo!“ prozradila.

V Miláně bydlí s Arturem společně v pronajatém bytě. A protože život je tam drahý, stravují se hlavně doma. „Za rohem mají krásný víkendový market, můžou si vybrat a připravit, co chtějí. Zeleninu, ryby… A syn vaří rád. Těší se už na prázdniny. Říkal: Mami, letos na tý chalupě musíme víc vařit!“ těší se zpěvačka.

Kdyby byla Leona Machálková pozvána na návštěvu do rodiny Zehry, která žije v Karáčí, vůbec by se nezdráhala jet. „Pákistán je velmi chudá země plná rozporů, ale to neznamená, že bych se něčeho apriori obávala nebo měla nějaké zábrany a koukala na tuto kulturu přes prsty. Jsem dítě Havlovy éry, je třeba být otevřený,“ říká s tím, že nejvíc obdivuje jejich pospolitost. „Jsou na sebe velmi navázání. Potřebují se a jak můžou, dávají si to najevo.“

Leona Machálková a Artur Šípek

Machálková je se svým jediným synem taky neustále ve spojení, ale uvažovala, že by kontakt omezila. „Říkala jsem Arturovi: Když teď bydlíš s dívkou, tak je asi blbý, abych ti obden volala, ne? A on mi povídá: Vždyť ona si taky telefonuje se sestřenicemi a tátou. To je úplně normální,“ potěšila se.

Zatímco Artur dokončuje druhý ročník univerzity, Leona Machálková se připravuje na koncert, kterým 11. dubna v Lucerně spolu s dalšími kolegy vzdá hold Nadi Urbánkové, své bývalé kolegyni ze Semaforu. „Naďa byla úžasná. Měla ráda mladé lidi, nikdy nezahořkla a i když stárla, byla pozitivní, doslova svítila. Navíc byla moudrá a měla smysl pro humor. Nebála se udělat si ze sebe při nejrůznějších příležitostech legraci. A protože byla dáma, nikdy nebyla trapná,“ vzpomíná na zpěvačku s nezaměnitelným hlasem.

„Nejkrásnější na ní bylo, že vás vždycky podpořila. Řekla něco pozitivního, aby vás nakopla a motivovala. Byla hodná, i když nemusela, a to se vždycky cení,“ dodala Leona Machálková.