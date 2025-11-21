Podle bulváru se pořád rozvádíme. Je mi manžela líto, říká Vlasáková

V projektu hraje vyšetřovatelku a mentorku kapitána Hlaváčka (Ondřej Rychlý). „On je taková neřízená střela. Moje dobře míněné rady úplně ignoruje, což se mu nakonec vymstí. Jeho unáhlená rozhodnutí příběh zamotávají a negativně ovlivní nejen jeho profesní, ale i osobní život,“ prozrazuje.
Zajímavé pro ni bylo už samotné setkání s Ondřejem Rychlým. „Do té doby jsme se neznali a najednou bylo potřeba vytvořit dojem, že spolu pracujeme roky. A že je mezi námi vztah skoro jako mezi matkou a synem – tak to na mě ze scénáře působilo. Myslím, že se to povedlo. Vytvořila se mezi námi jemnost a důvěra, kdy jsme si stačili jen pohlédnout do očí a věděli jsme. Jsem sestrám Bártů vděčná, že nás spojily, i když nás předtím nikdy neměly šanci vidět,“ říká herečka.
„Taková souhra je dílem osudu. Buď se stane, nebo ne. Člověk tomu nemůže nijak pomoct,“ dodává.
Ondřej Rychlý má za sebou dosud spíše menší role v seriálech, zato výrazněji je slyšet v dabingu. Nejznámější je jako Jaskier v Zaklínači, kde využívá i svůj pěvecký talent. Dabing ho provází od dětství – rodiče Petr Rychlý a Pavla Vojáčková-Rychlá dabovali Přátele, takže často seděl ve studiu s nimi. „Tenkrát jsem to tolik nevnímal, ale dnes to oceňuji. Přátele miluju, i když je sleduji v originále,“ říká herec a muzikant.
K dabingu se dostal i díky rodičům. „Pamatuji si, jak jsem poprvé daboval něco pro HBO. Maminka stála vedle mě a povzbuzovala mě. Táta mi zase radil: ‚Čti si doma nahlas, trénuj mluvu i oči, abys měl co nejvíc řádků dopředu přečtených.‘ V dabingu totiž není čas. Musíte okamžitě vystihnout, jak to herec myslí, a rovnou to česky podat,“ vysvětluje.
Jen zřídka dabuje animované postavičky, ale nedávno si splnil sen a namluvil papouška ve Lvím králi, který mluví ve verších. „Moje děti jsou z toho nadšené – a já vlastně taky, protože se mi konečně poštěstilo dělat animovaný film. To jsou ty nejradostnější dabingy,“ říká.
V Nočním operatérovi coby kapitán Hlaváček pátrá po sériovém vrahovi. Podezření padne na uznávaného kardiochirurga Harta (Lukáš Vaculík), který se kvůli výpadku paměti způsobenému autonehodou nemůže bránit nařčení. Skončí ve vazbě a z respektovaného odborníka se stane zlomený člověk.
„Přijde o jistotu v práci, vztahy s okolím, manželství… To všechno zmizí ze dne na den,“ říká Vlasáková. „Fascinovalo mě, kolik lidí může takové podezření stáhnout do pasti, ze které je potom velmi těžké se dostat.“
Sama prý dobře zná, jaké to je, když se na člověka lepí nevyžádané „nálepky“. „Vrátíme se z dovolené, přiběhne sousedka a mává novinami: ‚Tak vy se rozvádíte?‘ A my jen: Ne, právě jsme přijeli z Chorvatska. Časem vůči tomu otupíte, ale občas to zabolí – třeba když se Honzík dozví z tisku, že s někým čeká dítě. Někdy jsou ty útoky až nemístné. Dokážeme se tomu občas zasmát, ale pro rodinu a děti je to nepříjemné,“ říká herečka.
Možná by pomohlo být viditelnější na sociálních sítích, jako to dělají kolegové, ale do toho se Vlasákové nechce. „Nejsem v tom úplně zdatná. Pro mě je hlavní, že já vím, kdo jsem a jak to s Honzíkem opravdu máme. A co si myslí okolí…,“ dodává.
V minisérii ji zaujala také dějová linka založená na skutečném příběhu lékaře Milana Horna, který pacientce po bodném poranění 80 minut masíroval srdce a zachránil jí život. „Muselo to být fyzicky strašně náročné. A že zrovna narazila na takový skvost – lékaře, který to nevzdal do poslední chvíle – to je podle mě zázrak. Úžasné, že mezi námi takoví lidé jsou,“ říká Vlasáková.
Zatímco Noční operatér dominuje televiznímu programu, v kinech běží film Neporazitelní o třech mužích, které spojí parahokej – mecenáš, trenér a mladík po amputaci nohy. „Ten film je o naději, o tom, že i když se ocitnete v těžké situaci, nemáte to vzdát,“ říká herečka, potěšená, že mohla být součástí tak smysluplného projektu inspirovaného skutečností.
Na obrazovce TV Nova je aktuálně k vidění také v „genetické detektivce“ Bratři a sestry, kde hraje majitelku knihkupectví Dášu Kopalovou.
|
7. února 2025