Svatba nebude, ale zkusíme rodinu, říká těhotná moderátorka Špillarová

„Možná to mnohé překvapí. Já už v pátek dokonce končím v pořadu Nový den. O několik týdnů dřív, než je to běžné, ale na doporučení lékařů odcházím na mateřskou o něco dřív. Ale jo, jsem těhotná. Sama tomu pořád nemůžu uvěřit a už je to šest měsíců. Tak dlouho jsme to tajili!“ oznámila Lenka Špillarová v Showtime na CNN Prima News.

Těhotenství zvládá podle svých slov skvěle. „Klepu na stůl, od začátku mi bylo opravdu dobře, nic mi nebylo. Proto to možná nikdo ani nepoznal, protože jsem byla, vlastně jako by se nic nedělo. A musím se přiznat, že mně to pořád nedochází. Já jsem totiž jako nepopsaný list papíru. Miminek se bojím a dítě jsem nikdy ani nepřebalila. Takže doufám, že za ty tři měsíce to zvládnu,“ řekla moderátorka.

S partnerem, otcem dítěte, jsou už čtyři roky. „Tím, že ho nedávám nikam na sociální sítě, protože si to nepřeje, tak mnozí možná ani neví, že nějakého partnera mám. Ale jsme spolu už dlouho, je to advokát. Takže jestli se budeš ptát na svatbu, tak nebude, protože on všechny rozvádí. Takže svatba nic, ale to jsme ani neměli v plánu. Řekli jsme si, že zkusíme rodinu, protože ta je pro nás důležitější,“ vysvětluje.

Zda se jí narodí chlapeček, nebo holčička, už s partnerem vědí. „Veřejně to ale neříkáme. Já jsem v tom sdílení obezřetná, protože mám před sebou ještě pár měsíců. Takže se ráda o všechno podělím, až budeme zdraví, usměvaví v pohodě doma,“ dodala Špillarová.

