S mámou pózuje v prádle, nyní dcera Heidi Klumové fotila bez podprsenky

O elegantní i provokativní fotky se postaral fotograf Jordan Millington-Liquorice. Zatímco se Leni v posledních letech objevila na titulních stránkách mnoha časopisů, včetně Vogue Germany v roce 2021, vždy to bylo po boku její matky Heidi Klumové. Obálka pro The Daily Front Row je její první titulkou.
S matkou nafotila i reklamu na spodní prádlo, což někteří lidé kritizovali. Kampaň byla podle nich zvláštní a znepokojivá. Mnozí považovali za nevhodné, aby obě pózovaly ve stejném spodním prádle a objímaly se, přestože se nejednalo o žádnou skutečnou nahotu.
Leni ale prohlásila, že při focení nebyla nervózní. „Cítím se ve svém těle velmi dobře. Vyrůstat s matkou, která je spokojená se svým tělem, mi usnadnilo cítit se stejně,“ řekla.
„Když jsem poprvé pracovala s Intimissimi, právě mi bylo 18 let a moje máma byla na place, což mi pomohlo. Ze začátku jsem byla vždycky trochu nervózní, takže bylo skvělé ji tam mít, například na obálce Vogue Germany,“ přiznala.
Narodila se v New Yorku, vyrůstala v Los Angeles, ale nedávno se kvůli modelingu přestěhovala zpět do New Yorku. „Miluji to rychlé tempo. Je to úplně jiné než Los Angeles. Milovala jsem život v Los Angeles, ale teď, když jsem tady, ho miluji ještě víc. Zůstanu tu ještě chvíli. Miluji, že můžu jít kamkoli chci. Všechno se zdá mnohem blíž a živější. V Los Angeles se nemůžete pořádně procházet a dostat se z bodu A do bodu B,“ postěžovala si modelka, která od roku 2019 chodí s bývalým hokejistou Arisem Rachevskym.
Leni je nejstarší dítě Heidi Klumové. Jejím otcem je italský manažer Formule 1 Flavio Briatore. S modelkou se rozešel v roce 2004, když byla těhotná.
Leni vychovával její adoptivní otec Seal, který byl s Heidi Klumovou ženatý od května 2005 až do jejich rozchodu v lednu 2012. Rozvod páru byl dokončen v říjnu 2014. Exmanželé mají spolu tři děti Henryho (20), Johana (19) a Lou (16).
Heidi Klumová se v roce 2019 provdala za hudebníka Toma Kaulitze, který je o 16 let mladší.
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16. května 2023