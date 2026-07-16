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O Karlosově milence jsem věděla od chvíle, kdy se narodil syn, překvapila Vémola

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  19:25
Lela Vémola (36) se poprvé veřejně vyjádřila ke konci manželství s MMA zápasníkem Karlosem Vémolou (40). V obsáhlém prohlášení přiznala, že o údajné nevěře svého manžela věděla delší dobu, dlouhé roky se ale snažila rodinu udržet kvůli jejich třem dětem.
Lela Vémola na Playboy párty
Lela Ceterová v lázních (březen 2026)
Lela Vémola (Praha, 19. května 2026)
Lela Vémola
60 fotografií

Poté, co se v médiích začaly objevovat informace o rozpadu jejího manželství s Karlosem Vémolou, se rozhodla prolomit mlčení i samotná Lela Vémola. Ve čtvrtek v obsáhlém prohlášení pro média popsala, proč se rozhodla vztah s MMA zápasníkem ukončit.

„Vzhledem k tomu, že se v médiích objevují články, ve kterých figuruje moje jméno, považuji za nutné se k celé situaci vyjádřit. Upřímně jsem věřila, že naše manželství se podaří ukončit klidně, s respektem a v přátelském duchu. Bez ohledu na všechno totiž navždy zůstaneme rodiči tří malých dětí a právě jejich dobro pro mě bylo vždy na prvním místě,“ uvedla.

Podle svých slov se během manželství dlouhé roky snažila rodinu zachránit. „Během našeho manželství jsem se dlouhá léta snažila udělat maximum pro zachování rodiny. Mnoho věcí jsem odpustila, mnoho jsem přehlížela a vždy jsem myslela především na naše děti. Až časem jsem si musela přiznat, že k sobě jako manželé už jednoduše nepatříme.“

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Lela zároveň prozradila, že rozhodnutí o rozchodu padlo už na konci loňského roku. „V prosinci 2025 jsem se rozhodla naše manželství ukončit. Společně jsme se ale rozhodli, že nechceme pokazit dětem Vánoce, a proto jsme své rozhodnutí odložili.“

Situaci podle ní následně ovlivnily další události. „Následně se udály věci, které nikdo nečekal. V tom období jsem cítila, že je mou povinností stát po boku svého manžela a být nejen dobrou mámou, ale také oporou pro svou rodinu. Dnes mohu s čistým svědomím říct, že jsem pro náš vztah udělala maximum. Nakonec jsem dospěla k závěru, že pro naše děti bude lepší vyrůstat se dvěma klidnými a vyrovnanými rodiči než v nefunkčním manželství.“

Přiznala také, že uplynulý rok pro ni byl nejtěžším obdobím života. „Náš syn trávil dlouhá období v nemocnici a zároveň jsem se musela vyrovnávat i s tím, že můj manžel měl delší dobu vztah s paní Monikou B. Tato informace pro mě nebyla žádnou novinkou. O její přítomnosti v našem životě jsem věděla už od období narození našeho syna. Přesto jsem se nikdy nerozhodla řešit naše soukromí přes média, protože jsem vždy chránila především naše děti.“

Karlos Vémola a Lela Ceterová

Zároveň dala najevo, že ji celá situace velmi zasáhla. „Je pro mě velmi smutné, že žena, která sama prošla rozvodem a je mámou, se rozhodla vstoupit do vztahu se ženatým mužem, který byl otcem tří malých dětí. O to více mě mrzí, že právě tato situace byla pro mě definitivní tečkou za naším manželstvím a znamenala rozpad naší rodiny.“

Podle jejích slov se Karlos Vémola snažil jejich vztah ještě zachránit. „Do poslední chvíle se můj manžel snažil zachránit naše manželství a i poté, co jsem se s dětmi odstěhovala, dělal všechno pro to, abychom se vrátili a opět byli kompletní rodinou. Této snahy si vážím, ale ve svém rozhodnutí jsem už měla jasno. Po všem, čím jsme si během let prošli, a po událostech, které byly pro mě definitivní tečkou za naším manželstvím, jsem věděla, že cesta zpět už pro mě neexistuje.“

Na závěr požádala média, aby její jméno už nespojovala s dalšími ženami, které se objevují po boku jejího bývalého partnera. „Chtěla bych média slušně požádat, aby moje jméno více nespojovala s paní Monikou B. ani s jinými ženami. Jeho soukromý život je už výhradně jeho věcí. Já mám tuto kapitolu uzavřenou a chci se naplno věnovat svým dětem a novému životu. Děkuji všem médiím za respektování mého soukromí a za korektní přístup,“ dodala influencerka a bývalá slovenská playmate.

Lela Vémola, rozená Ceterová, a MMA zápasník Karlos Vémola tvořili pár od roku 2019. V roce 2022 uzavřeli sňatek a společně vychovávají tři děti – dceru Lili (5), syna Rockyho (3) a nejmladšího syna Arnolda (1). Jejich vztah v minulosti opakovaně provázely spekulace o Karlosových nevěrách. Dvojice se už několikrát rozešla a znovu dala dohromady, přičemž Lela veřejně přiznala, že některé partnerovy přešlapy odpustila ve snaze udržet rodinu pohromadě. Letos oznámili definitivní konec manželství.

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