Žádný velkolepý rozchod, ani návrat. Jsme rozumní, říká Karlos Vémola o Lele

„Možná vás některý zklamu, ale žádný velkolepý rozchod, ani návrat se nekoná. Každý s Lelou máme vlastní bydlení, jsme rozumní rodiče a rozhodně nechceme, a nebudeme, plnit stránky bulváru rozvodama a tahanicema o děti,“ napsal zápasník k fotce s rodinou. „Lela měla narozeniny, a tak je naprosto normální, že ji s dětma vezmu na večeři. Tak ještě jednou vše nejlepší k narozeninám,“ dodal.
Lela Vémola se sledujícím na Instagramu pochlubila novými sexy fotkami. Kvůli narozeninám i trochu bilancovala. „37. A víte co? Nikdy jsem se necítila lépe. Ne proto, že by byl život dokonalý. Ale proto, že jsem se naučila vážit si sama sebe. Svá vítězství, své pády, své jizvy i svou sílu. Věk mě nenaučil stárnout. Naučil mě žít,“ napsala.
„Jsem trojnásobná máma. Žena, kterou formovaly zkušenosti, láska, odvaha i životní lekce. A dnes jsem vděčná za každou jednu z nich. Jsem šťastná za svou rodinu. Za lidi, které miluji. Za všechno, co mi život přinesl, i za všechno, co mě teprve čeká. Nikdy jsem si nevěřila víc. Nikdy jsem neznala svou hodnotu víc. Nikdy jsem nebyla víc sama sebou,“ uvedla.
Dodala, že věk je podle ní jen číslo. Skutečná hodnota se prý neměří lety, ale tím, kolik lásky člověk nosí v sobě, kolik dobra rozdá a kolikrát se po pádu dokáže postavit znovu.
„Dnes si připomínám jednu důležitou věc: Mějte se rádi. Ne zítra. Ne když budete dokonalejší. Ne když něco dokážete. Nyní. Protože sebeláska není marnivost. Je to úcta k vlastnímu příběhu. Na zdraví. Na život. Na odvahu být sama sebou,“ dodala.
Karlos Vémola a jeho manželka Lela začátkem dubna veřejně oznámili, že už delší dobu nejsou pár. Dodali, že pořád jsou hlavně rodiče. Zápasník přiznal, že vinu za rozchod nese on.
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25. května 2026