Chlapi dnes myslí hlavně na sebe, říká zklamaná Lela Vémola. Krize pokračuje

Autor:
Z jedné krize, kdy její nejmladší dítě Arnie, který od narození bojoval s vážnými zdravotními problémy, podstoupil operaci ledvin, se dostala. A v další se ocitla hned poté. Manželství Lely a Karlose Vémoly není idylické.
Ani vazba, ze které bijce „vysvobodili“ kamarádi tím, že mu půjčili peníze na kauci, nezměnila zásadně chování Karlose Vémoly vůči rodině. I když veřejně prohlásil, jak moc si své manželky, která se v kritickou dobu sama starala o tři děti, váží.

„Pro mě vždycky byl a stále je obrovským vzorem můj otec. S mámou oslavili padesáté výročí společného života, což je na dnešní dobu až nenormální, naprosto výjimečné. Měla jsem nádherné dětství,“ vypráví Lela.

„Protože můj otec pro rodinu dělal vždycky maximum. Neexistovala slova jako neudělám, není to možné a podobně. Snažil se nás zabezpečit, podnikal, vedl byznysy, dařilo se mu, byl vysoko, ale taky padl, v životě vás potká všelicos. Ale vždycky všechno dělal tak, aby mohl rodinu zabezpečit. Sám dokonce postavil dům, a to je pro mě chlap,“ vypráví Lela a z jejich slov je cítit, že právě tato oddanost rodině jí u Karlose chybí. „Mám pocit, že v dnešní době muži hledí, aby uspokojili hlavně svoje potřeby.“

Soucítí ale i s těmi, co na běžný standard nedosáhnou, a přišla podpořit pražskou Potravinovou banku, jež pořádala v Obecním domě Prague Gala ples.

„Maminka dělala ve školství, byla ředitelkou a když otec vybudoval velkou firmu, pár let mu s ní pomáhala, než se zase vrátila k původní profesi,“ popisuje rodinné zázemí. „Rodiče měli velké prodejny s autosoučástkami na kamiony, tehdy to bylo strašně in a pak začal můj otec vyrábět krby a pece. Je ale talentovaný všestranně i umělecky, takže dělal dokonce výzdobu stropu v novém Národním divadle v Bratislavě. A moje děti to asi zdědily po něm, protože moc rády kreslí.“

Ze tří sourozenců byla nejmladší, a přesto, že mezi nimi byl velký věkový rozdíl, rozuměli si. „Možná i proto jsem dnes taková, jaká jsem. Bratr se sestrou mě hodně věcí naučili, za což jsem jim velmi vděčná a díky nim si rozumím se staršími lidmi,“ vypráví.

Snaží se vytvořit stejně dokonalé zázemí svým třem dětem, ale nemoc nejmladšího Arnieho jim všem zpřeházela priority. „Arnie byl dost nemocný a starší děti velmi žárlily na pozornost, kterou jsem mu věnovala. Bylo mi to velmi líto, ale nedokázala jsem s nimi být na sto procent, protože Arnie byl na tom zdravotně opravdu velmi špatně. Měl apnoe, dusil se, do toho nemocnou ledvinu... Takže jsem s ním musela být nonstop a primární pozornost věnovat jemu, i když jsem viděla, že mě potřebují i starší děti,“ vypráví.

„Snažili jsme se jim to s manželem vysvětlit, Lilinka to ještě jakžtakž pochopila, taky teď měla šest let, ale Rockymu byly čtyři a ten tomu rozuměl méně. Povahově ho to změnilo. Než se narodil Arnie, byl zvyklý být se mnou. To bylo pořád: Maminka, maminka, maminka… A najednou se to změnilo. Poznamenalo ho to, děti vycítí, že je něco jinak,“ říká.

I když se vrátil Karlos Vémola z vazby, rodina se dál potýká s problémy. „Stále máme doma starosti, Kája s byznysem, já s dětmi, nejsme v takovém klidu, abychom si třeba řekli, pojeďme společně na dovolenou. To teď nejde. Buď jsou děti nemocné, nebo se děje něco jiného. Jsme taková živá rodina,“ říká Lela, která se pro klid v domě snaží nebýt konkrétní.

„V našem vztahu je to tak, že poslouchám, dělám, co musím,“ potvrzuje spekulace, o krizi v partnerství, která právě kulminuje a nutí Lelu přemýšlet o budoucnosti. „Neposouvá se to lepším směrem,“ dodává. Proslýchá se dokonce, že si hledá nové bydlení.

„Živí mě influencerství, reklamy a focení. Kosmetický salon jsem bohužel kvůli rizikovému těhotenství musela prodat, nemohla jsem se mu věnovat. Ale mým snem je znovu si jednou otevřít salon krásy a fungovat v této sféře, protože to je to, co mě baví a naplňuje,“ prozrazuje.

Sama se sebou je teď po vizuální stránce velmi spokojená. „Momentálně neuvažuji nad žádnými úpravami zevnějšku. Mám tři malé děti a jiné starosti. Myslím, že ženy s přibývajícími roky zrají. Mně letos bude třicet sedm a líbím se teď sama sobě nejvíc. Vím, co si můžu obléct, co se naopak ke mně nehodí, umím být sebekritická. A když se podívám, jak jsem vypadala před pár lety, říkám si panebože, tohle bych si už nikdy neoblékla nebo takhle bych se už líčit nechtěla,“ vypráví.

„Pomalu jdu do přirozenějšího stavu a myslím, že to i vypadá líp. Samozřejmě, jsem chirurgicky upravená, to se ví, patří to ke mně. Ale vyhovuje mi to, nechtěla bych si implantáty dát odstranit, pokud by to nebylo ze zdravotních důvodů nutné,“ říká. Karlos, který má rád všechno předimenzované, ji už takovou poznal - s výplněmi na hýždích a v prsou, takže kvůli němu tyto operace nepodstupovala.

S dětmi dělá to, co sama zažívala jako malá. „Moc rádi tancujeme. Pustíme si hudbu, Lilinka vytáhne z šatníku moje střevíce a šaty, obleče si je a tančíme. I Rocky se přidá. Děti mi taky velmi rády češou vlasy, hrají si na kadeřnictví, dokonce se mnou vaří a pečou. Hlavně bábovky milují, jako malá jsem vylízávala mísu s těstem a ony dělají totéž. S dětmi je pořád zábava,“ říká.

„Já jsem byla velmi klidné dítě. Lilinka je čert, ale přitom má hodné srdce a je i poslušná a velmi chytrá. Někdy mám pocit, jako bych mluvila s dospělým člověkem. Rockynko potřebuje jinou lásku, pochovat, obejmout a i když se snažím, stejně mám pocit, že na Arnieho žárlí, že ho to zatím nepřešlo,“ uzavírá Lela.

