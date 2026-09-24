Lela Vémola prozradila, co dělá po nocích. Bude s tím muset přestat

I když na červeném koberci předváděli svoje úžasná cirkusová čísla akrobaté z La Putyky, Lela se po celou dobu držela stranou dění. Seděla ve VIP zóně vedle své manažerky. Po oficiálním konci večírku se odebrala krátce na hotel. Pak se vrátila do nově otevřené prodejny na after party, která se nesla už v komornějším duchu.
Na ní se bavila především s Terezou Barošovou, která se se svým exmanželem, fotbalovým reprezentantem Milanem Barošem, nedávno soudila o výživné na jejich dvě děti. Její zkušenosti tudíž byly Lele, která řeší se svým expartnerem Karlosem Vémolou aktuálně stejný problém, důležitou inspirací.
Obchod, který Nela Slováková otevírala, je zaměřen především na plavky. „Já si kupuji vždycky dvojdílné a speciálně vykrojené. Zvlášť, když si chci pořídit pěknou fotku na sociální sítě,“ vypráví Lela Vémola. „Když jsme byly mladší, vyzkoušely jsme si s kamarádkou i opalování nahoře bez, ale už to víckrát nezopakuji. A spodní díl plavek jsem si nesundala nikdy.“
Podnikatelku Nelu Slovákovou obdivuje. „Je to velmi schopná žena, která dobře vede svůj byznys, proto jsem ji dnes přišla podpořit a moc jsem se na ni těšila. Taky přemýšlím o tom, že bych přišla s nějakou módní značkou, teď jsme s mým týmem ve fázi, kdy přemýšlíme, co konkrétního by to mělo být, aby se to ke mně hodilo a bylo autentické,“ prozradila.
Děti hlídal ten večer jejich otec Karlos Vémola. „Tak by to mělo být, rodiče jsme oba,“ říká Lela, které se konečně podařilo přibrat. Ale poznat to není. „Váha to ukazuje, mám o tři kila víc a já to na tom svém těle cítím,“ oponuje.
„Když máte stres, tak zprvu strašně hubnete, ale pak přijde fáze, že nemůžete spát. Já se běžně budím ve tři ráno. A když se mi nepodaří znovu usnout, otevřu ledničku a jím. Nejvíc miluji krůtí šunku s twistkami, slanými tyčinkami z listového těsta. Na nich jsem doslova závislá. A když sním celé balení… Ale budu se muset začít krotit, aby se to neotočilo a nebyla jsem až moc zakulacená,“ obává se.
Formu bude ladit hlavně v souvislosti s focením kalendáře. „Teď připravujeme jeho koncept, fotit budeme v prosinci a moc se na to těším. Výtěžek z prodeje půjde na dobrou věc,“ říká.
Nedávno připravila Lela svým třem dětem velkou změnu, když se s nimi od Karlose odstěhovala, ale snášejí to prý dobře. „Já si myslím, že to až tak nevnímají, protože opravdu mají všechno, co potřebují. Jsou pro nás oba největší prioritou. Určitě by byly rády, kdybychom bydleli zase všichni dohromady, ale někdy to život zařídí tak, že ti dva spolu žít nemohou právě proto, aby jejich děti neviděly, jak se hádají a maminka pláče. Já si myslím, že tohle je to nejlepší, co jsme pro ně mohli udělat,“ komentuje rozchod s Karlosem. „Máme teď svůj klid, děti nejsou svědky toho, co probíhalo předtím a můžou být šťastnější.“
Všechno zatím zvládají bez psychologa, i když nejstarší z dětí je velmi vnímavé. „Lilinka v září začala chodit do školy a tak se jí tam líbí, že si stěžuje, proč není i o víkendu. Tak uvidím, jak dlouho jí to nadšení vydrží,“ vypráví Lela. Pro každý případ jí pořídila doučovatelku z angličtiny a češtiny. „Já jsem Slovenka, českou gramatiku neovládám, neuměla bych jí poradit, ale chci, aby dobře prospívala, záleží mi na tom. Mám ráda, když je všechno stoprocentní,“ vypráví. Doma na děti mluví slovensky, ony jí odpovídají česky.
Nejmladšímu Arnoldovi je rok a půl, a i když se dlouhodobě potýká se zdravotními problémy, má za sebou operaci ledvin a nepřetržitě bere antibiotika, prospívá dobře. „Je úžasný, zlatíčko. Chodí, pěkně papá a neustále volá: mamí, mamí! Chce se pořád objímat a pusinkovat. Mám z toho radost, přála bych si, aby mu to vydrželo co nejdýl. Prostřední Rocky má čtyři a už druhým rokem chodí do školky,“ prozradila.
|
Půlroční syn Karlose Vémoly podstoupil operaci ledvin. Srdce opět dýchá, píše Lela
Se změnou bydliště opustila rodina i zvířata, která měl Karlos ve svém domě. Kupodivu jim ale nechybí. „Já mám zvířata ráda, ale nejsou pro mě prioritou, abych je musela mít doma. Bez nich se mi žije líp, mám už tak dost starostí s dětmi. Taky jsme měli různé alergie na chlupy, takže i ze zdravotního hlediska je to pro nás takhle snazší,“ říká Lela. A zůstává neoblomná, dětem nepořídí ani želvu nebo rybičky. „Já je ve své domácnosti mít nepotřebuji a pokud chce zvířata chovat můj ex, tak ať je má. Děti se jich užijí u něj,“ říká na adresu MMA bojovníka, který měl psy, lvy, krokodýla a další zvěř.
Na závěr party uprostřed Brna vystoupil Leoš Mareš. Předtím se ale partner pořadatelky akce, bojovník MMA Radek Roušal nechal potetovat. Nad hýžděmi má nápis Neonky. A nebyl sám, kdo si ho nechal vyrobit. Stejný nápad mělo pět dalších účastníků party.
Pár prošel v uplynulých dnech krizí, když se Nela koncentrovala na otevření obchodu a on na důležitý zápas, z něhož nakonec vyšel jako poražený. Protivník mu způsobil několikanásobnou zlomeninu ruky. Ani sádra ale Radku Roušalovi alias Ruchymu nezabránila večer si pořádně užít.
„Úspěšných a šikovných influencerů je minimum, ale já se mezi ně řadím,“ říká sebevědomě Nela Slováková. „To můžu jednoduše posoudit podle toho, jakých obratů firmy na základě spolupráce se mnou dosahují,“ dodává. Nejraději má ty, jejichž produkty či služeb sama využívá. Původně vystudovala v Brně obchodní akademii, ale dál na školu nešla, protože učení jí až tak nebavilo. Přesto se stala úspěšnou podnikatelkou.
Vztah s Roušalem má podle ní přesně ten průběh, jaký by měl mít. Ještě několik dní před akcí tvrdila, že není typ, který by čekal na prsten. „Máme hezké dny, večery… a až to přijde, tak to přijde,“ prohlásila. Nakonec „to“ přišlo během otvíračky obchodu. Ruchy jí navlékl prsten. O rodině ale podnikatelka neuvažuje. „Mám ráda svoji svobodu. A jsem v tom trošku sobecká. Ale třeba svůj názor ještě změním,“ říká.
Pravidelně se přitom chodí dívat na zápasy Roušala. „Já u toho netrpím, trpí on. Ale hrozně mu fandím a přeji si pokaždé, aby vyhrál,“ říká.
Sama se kdysi věnovala gymnastice, teď chodí do fitka a jezdí na kole. Tím si udržuje štíhlou figuru. „Rozhodně neužívám žádné hubnoucí injekce. Naopak je odsuzuji a myslím si, že lidi, kteří je používají, jsou jenom líní něco se sebou dělat. A navíc lžou, protože tvrdí, že zhubli díky nějakým drinkům. Já vypadám, jak vypadám díky zdravému životnímu stylu,“ uzavírá Slováková.
|
7. února 2026