Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Člověk musí sám sebe vyléčit, říká po rozchodu s Karlosem Lela Vémola

Renato Salerno
Influencerka a podnikatelka Lela Vémola (36) prožívá období velkých změn. Po náročných měsících nyní působí vyrovnaněji než dřív a v rozhovoru pro iDNES.cz říká, že se momentálně cítí dobře. Promluvila také o podpoře fanoušků, vztazích, ženské síle i o tom, proč už by na svém vzhledu nic neměnila.

„Mám se vynikajícně! Ne, opravdu, cítím se velmi dobře,“ odpovídá Lela Vémola s úsměvem na otázku, jak se cítí před létem. Podle svých slov je dnes hlavně mnohem klidnější než v nedávné minulosti. „Cítím se taková zklidněná, je mi dobře,“ svěřila se.

Lela Ceterová v lázních (březen 2026)
Lela Vémola (Praha, 19. května 2026)
Lela Vémola (Praha, 7. dubna 2026)
Sharlota a Lela Vémola (7. dubna 2026)
56 fotografií

Změny si podle ní všímá i okolí. „Říkají mi, že jsem uvolněná, uklidněná a že mi to svědčí,“ popsala. Sama zároveň přiznává, že ji mile překvapila obrovská vlna podpory od žen i fanoušků. „Je to krásné, já jsem za to velmi vděčná. Ta komunita žen a dalších lidí je velmi příjemná,“ řekla otevřeně.

Velkým tématem rozhovoru byla také péče o pleť a kosmetika, kterou influencerka dlouhodobě miluje. „Bez ranní nebo večerní skincare rutiny neexistuji,“ přiznala. Podle ní si každá žena dokáže najít pár minut denně sama pro sebe. „Když někdo řekne, že na to nemá čas, to ať neříká blbiny,“ dodala se smíchem.

S Lelou už nejsme pár. Není divu, že to se mnou nezvládla, říká Karlos Vémola

Přestože je známá výrazným vzhledem a glamour stylem, tvrdí, že se nestydí ani za svou přirozenou podobu. „Častokrát chodím ven i nenalíčená. A lidé mě poznávají,“ popsala. Dokonce ji podle jejích slov často těší komplimenty od cizích lidí. „Říkají mi, že vypadám velmi mladě, jako holčička, a že mi to sluší i bez make-upu.“

Lela zároveň přiznala, že je dnes se svým vzhledem konečně spokojená. „Já bych už na sobě fakt nic jiného neměnila,“ říká. Když se dnes dívá na své starší fotografie, ke starému vzhledu by se už vracet nechtěla.

Mluvil jí expartner Karlos Vémola (40) do toho, jak vypadá a naznačoval, co by ještě mohlo být jinak? „Asi všichni víte, co on má rád a co preferuje. Ale já si myslím, že to je o tom, co ta žena vyzařuje, jak se dovede obléknout i upravit a jaký má celkově ten kompletní look.“

Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Řeč přišla i na vztahy a bolestivé životní zkušenosti. Na otázku, zda už myslí na novou lásku, odpověděla velmi upřímně. „Vůbec ani nad tím neuvažuju,“ svěřila se. Prioritou jsou podle ní nyní hlavně její tři malé děti a práce.

„Nemám čas nikam chodit ani vymetat kluby. Byla jsem teď nedávno jen výjimečně v Maďarsku na DJ Levim, to se mi moc líbilo, protože konečně jsem mohla tu svoji energii nějak proměnit. Myslím, že každá máma se potřebuje jednou za čas se úplně brutálně zabavit,“ směje se.

Promluvila i o důležitém tématu finanční nezávislosti žen. Podle ní právě možnost pracovat a postavit se na vlastní nohy mnoha ženám pomáhá odejít z nefunkčních vztahů.

„Já jsem taky na mateřské, vždyť mám tři děti, ale člověk se nemůže vzdát. Skutečně musí najít tu odvahu, prostě pochopit to a odhodlat se a musí pracovat. Bez té práce by to samozřejmě nešlo. Já se fakt snažím, jak jen umím,“ uvedla. Aktuálně prý rozjíždí nové projekty a těší ji každá pracovní příležitost.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Finalistky Miss Czech Republic 2026 ukázaly tvář bez výrazného make-upu....

Finalistky Miss Czech Republic 2026 odložily vrstvy výrazného make-upu a ukázaly svou přirozenější tvář. Na sociálních sítích sklízí fotografie velký ohlas. Lidé chválí hlavně to, že dívky působí...

Podvedla jsem smrt a měla zemřít. Emilia Clarke vzpomíná na krvácení do mozku

Emilia Clarke na cenách Emmy (Los Angeles, 22. září 2019)

Emilia Clarke (39), známá především jako Daenerys Targaryen ze seriálu Hra o trůny, promluvila o svých dvou mozkových krváceních. Ta prodělala během natáčení seriálu. Zdravotní problémy v ní vyvolaly...

25. května 2026

Člověk musí sám sebe vyléčit, říká po rozchodu s Karlosem Lela Vémola

Lela Ceterová v lázních (březen 2026)

Influencerka a podnikatelka Lela Vémola (36) prožívá období velkých změn. Po náročných měsících nyní působí vyrovnaněji než dřív a v rozhovoru pro iDNES.cz říká, že se momentálně cítí dobře....

25. května 2026

Plánuji se více rozjet, říká o své kariéře nová Miss Grand Dominique Alagia

Miss Grand Czech Republic 2026 Dominique Alagia (23. května 2026)

Jednou z nových královen krásy se stala česko-italská influencerka, herečka a zpěvačka Dominique Alagia (21). Ziskem titulu Miss Grand Czech Republic 2026 se jí splnil sen. Modelka prozradila, že...

24. května 2026  15:13

Synové se začínají přít o to, kdo povede firmu, říká modelka Miranda Kerrová

Evan Spiegel a Miranda Kerrová (Los Angeles, 12. listopadu 2022)

Australská topmodelka Miranda Kerrová (43) v roce 2009 založila kosmetickou společnost Kora Organics. Její čtyři synové se podle modelčiných slov pomalu začínají přít o to, který z nich by měl...

24. května 2026  14:39

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

24. května 2026  9:44

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

23. května 2026  22:31,  aktualizováno  24. 5.

Mně je dobře všude jinde než doma, říká Syslová před cestou na Srí Lanku

Dana Syslová v Show Jana Krause (květen 2026)

Herečka Dana Syslová (80) má za sebou natáčení filmu Pět švestek na ostrově v Řecku, které i díky své na text nenáročné roli brala jako dovolenou. V Show Jana Krause prozradila, že ráda cestuje a...

24. května 2026

Vítězka Zrádců Nicola Šáchová se vdala. K velkému dni jí popřál i Tuňák

Nicole Šáchová (18. února 2026)

Vítězka první řady show Zrádci a finalistka Asia Express Nicole Šáchová (28) se fanouškům na sociálních sítích pochlubila novinou. Je z ní vdaná paní. Vzala si dlouholetého přítele Martina, se kterým...

23. května 2026  18:15

Sexy, rafinovaná i francouzsky chic. Demi Moore je módní hvězdou Cannes

Demi Moore a její outfity v Cannes (2026)

Je členkou festivalové poroty, musí stíhat promítání filmů, ale také večírky a nejrůznější doprovodné akce. Herečka Demi Moore je na letošním filmovém festivalu v Cannes opravdu vytížená. Za několik...

23. května 2026  13:31

Václav Vydra o prokousnuté ruce, dlouhé cestě k životní lásce i Černých baronech

Premium
Václav Vydra

Kdybych ho měla označit jedním slovem, napadá mě jen toto: pohodář. Pokud více slovy: muž mnoha talentů. Umí výborně tančit, hrát tenis a jezdit na koni, jako střelec se předvedl i na mistrovství...

23. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Syn herečky Sally Fieldové má vlastní teorii o tom, proč je gay

Sally Fieldová a její syn Samuel Greisman v New Yorku (9. června 2013)

Američanka Sally Fieldová (79) je známou herečkou, režisérkou, producentkou a držitelkou dvou Oscarů, přičemž v podstatě celá její rodina žije filmem. Její nejstarší syn Samuel Greisman (38) si prý i...

23. května 2026  9:40

U mě doma strašilo. Nepomohla šalvěj ani sůl do rohu, popsala Rychlíková

Sára Rychlíková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Herečka Sára Rychlíková (27) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že u ní doma strašilo. Popsala i způsob, jak se ducha zbavila.

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.