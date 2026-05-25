„Mám se vynikajícně! Ne, opravdu, cítím se velmi dobře,“ odpovídá Lela Vémola s úsměvem na otázku, jak se cítí před létem. Podle svých slov je dnes hlavně mnohem klidnější než v nedávné minulosti. „Cítím se taková zklidněná, je mi dobře,“ svěřila se.
Změny si podle ní všímá i okolí. „Říkají mi, že jsem uvolněná, uklidněná a že mi to svědčí,“ popsala. Sama zároveň přiznává, že ji mile překvapila obrovská vlna podpory od žen i fanoušků. „Je to krásné, já jsem za to velmi vděčná. Ta komunita žen a dalších lidí je velmi příjemná,“ řekla otevřeně.
Velkým tématem rozhovoru byla také péče o pleť a kosmetika, kterou influencerka dlouhodobě miluje. „Bez ranní nebo večerní skincare rutiny neexistuji,“ přiznala. Podle ní si každá žena dokáže najít pár minut denně sama pro sebe. „Když někdo řekne, že na to nemá čas, to ať neříká blbiny,“ dodala se smíchem.
|
S Lelou už nejsme pár. Není divu, že to se mnou nezvládla, říká Karlos Vémola
Přestože je známá výrazným vzhledem a glamour stylem, tvrdí, že se nestydí ani za svou přirozenou podobu. „Častokrát chodím ven i nenalíčená. A lidé mě poznávají,“ popsala. Dokonce ji podle jejích slov často těší komplimenty od cizích lidí. „Říkají mi, že vypadám velmi mladě, jako holčička, a že mi to sluší i bez make-upu.“
Lela zároveň přiznala, že je dnes se svým vzhledem konečně spokojená. „Já bych už na sobě fakt nic jiného neměnila,“ říká. Když se dnes dívá na své starší fotografie, ke starému vzhledu by se už vracet nechtěla.
Mluvil jí expartner Karlos Vémola (40) do toho, jak vypadá a naznačoval, co by ještě mohlo být jinak? „Asi všichni víte, co on má rád a co preferuje. Ale já si myslím, že to je o tom, co ta žena vyzařuje, jak se dovede obléknout i upravit a jaký má celkově ten kompletní look.“
|
Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu
Řeč přišla i na vztahy a bolestivé životní zkušenosti. Na otázku, zda už myslí na novou lásku, odpověděla velmi upřímně. „Vůbec ani nad tím neuvažuju,“ svěřila se. Prioritou jsou podle ní nyní hlavně její tři malé děti a práce.
„Nemám čas nikam chodit ani vymetat kluby. Byla jsem teď nedávno jen výjimečně v Maďarsku na DJ Levim, to se mi moc líbilo, protože konečně jsem mohla tu svoji energii nějak proměnit. Myslím, že každá máma se potřebuje jednou za čas se úplně brutálně zabavit,“ směje se.
Promluvila i o důležitém tématu finanční nezávislosti žen. Podle ní právě možnost pracovat a postavit se na vlastní nohy mnoha ženám pomáhá odejít z nefunkčních vztahů.
„Já jsem taky na mateřské, vždyť mám tři děti, ale člověk se nemůže vzdát. Skutečně musí najít tu odvahu, prostě pochopit to a odhodlat se a musí pracovat. Bez té práce by to samozřejmě nešlo. Já se fakt snažím, jak jen umím,“ uvedla. Aktuálně prý rozjíždí nové projekty a těší ji každá pracovní příležitost.