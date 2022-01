Ceterová poprvé o údajné nevěře: Manipuloval mě, k intimnostem nedošlo

„Manipuloval nejen mě, ale i Karlose. A manipuloval i svou ženu, kterou bohužel manipuluje doteď. Říká o Karlosovi věci, které by se asi žádné ženě nelíbily,“ svěřila se Lela Ceterová pro pořad Showtime.

„Věděl, že jsem byla velmi nešťastná a smutná. Byla jsem po porodu. Šlo o citlivou věc. Takže asi věděl, jak na mě,“ popisuje slovenská playmate s tím, že společné soužití s tímto mužem neplánovala. „Vysloveně ne, pomáhal mi s výběrem nového bydlení,“ řekla.

K intimnostem podle Ceterové nedošlo. „Byla jsem po porodu. Po oslavě narozenin naší dcery jsem musela znovu na akutní operaci. Byla jsem z toho velmi vystresovaná a musela jsem se dát zdravotně do pořádku. Nepřišlo vůbec v úvahu, aby mezi námi něco bylo,“ vysvětluje.

Domnělým milencem modelky měl být Vémolův kamarád Vít Kaiser. Informace se ale ukázala jako nepravdivá a MMA zápasník se mu již několikrát omluvil. O koho přesně tedy jde, není jasné.

Lela Ceterová obvinila Karlose Vémolu z toho, že ji napadl ve chvíli, kdy držela v ruce syna Rockyho, a podala na něj trestní oznámení. Hned poté se však i s dětmi vrátila zpátky do „Vémolandu“, domu MMA zápasníka v Měchenicích. Brzy na to odletěli partneři společně na pár dní do Dubaje, aby si vše vyjasnili.

„Všechno jsem Karlosovi řekla a vysvětlila. Vše ví. Mě to celé mrzí. On se mi také omluvil, že i on se měl doma chovat jinak. Vše jsme si vysvětlili. Stalo se, co se stalo. Nevracíme se zpět. Je důležité, že jako rodina jsme uměli zvládnout takový problém, který se u nás stal,“ dodala modelka, která s Vémolou ještě nedávno plánovala svatbu.

„Záleží, jak vyjdou kurzy v sázkových kancelářích. Podle toho, kde bude větší kurz, na to si vsadím prachy. A podle toho to taky udělám. Abych z tohohle průseru alespoň taky něco měl,“ vyjádřil se před pár dny „Terminátor“ Vémola.

MMA zápasník a rodačka z Žiliny spolu mají dvě děti, dceru Lili a syna Rockyho. V minulosti se již na čas rozešli, důvodem byla podle Ceterové Vémolova nevěra.