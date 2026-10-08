Lee Ryan má nyní šest dětí. Dvě starší má z předchozích vztahů a čtyři mladší s manželkou Verity. Ta nyní čeká jejich páté společné dítě, což zpěvák oznámil prostřednictvím videa na svém Instagramu.
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Na záběrech se postupně objevují členové rodiny. Následuje střih, na kterém Verity drží snímek z ultrazvuku. Doprovodnou hudbu Lee zvolil od konkurenční chlapecké skupiny Five, konkrétně jejich hit Everybody Get Up. Kapelu v příspěvku také označil. Mezi gratulanty se objevil například jeho kolega z Blue Antony Costa.
Z předchozích vztahů má Ryan dceru Bluebell a syna Rayna. Bluebell se narodila v roce 2007 a její matkou je Leeho expartnerka Jessica Keevilová. Syn Rayn, narozený v roce 2008, je potomkem zpěváka a jeho bývalé snoubenky Samanthy Millerové.
Verity, která se narodila s příjmením Parisová, se v minulosti objevila také v britské talentové show X Factor. V roce 2009 v soutěži napodobovala zpěvačku Arianu Grande.
Lee a Verity se podle dřívějších vyjádření seznámili na předvánočním rozsvěcení stromu. Zpěvák později uvedl, že už na druhém rande věděl, že je Verity pro něj tou pravou.
V roce 2022 si dvojice řekla své ano v Gibraltaru. Kvůli tehdejším covidovým omezením šlo o malý úřední obřad. Velkou svatební oslavu uspořádali až v říjnu 2024 ve španělské Seville. Tehdy už měli tři společné děti a na oslavě nechyběli ani jejich příbuzní a přátelé včetně ostatních členů kapely Blue.
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Čtvrté společné dítě se páru narodilo až v září 2025. Nyní tak rodina čeká další přírůstek a Lee se po jeho narození stane otcem celkem sedmi dětí.
Od roku 2020 rodina žije v apartmánu nedaleko pláže na španělském pobřeží Costa del Sol. Ryan se podle svých slov po dvaceti letech života v Londýně naučil užívat si procházky po pláži i mořský vzduch.
O vztahu s Verity hudebník v minulosti mluvil velmi pozitivně. „Oba jsme tvořiví, píšeme spolu písně a sdílíme lásku k hudbě a vystupování,“ uvedl v rozhovoru pro magazín OK! a dodal, že jeho žena rozumí jeho životnímu stylu i častému cestování za prací.
„Nesmírně rád se vracím. Moje manželka je mou životní spásou, tím jsem si jist,“ řekl.