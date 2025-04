Bojí se výšek, ale poletí do vesmíru. Kvůli Jeffovi, říká Bezosova snoubenka

„Upřímně, bála jsem se. Ale chtěla jsem překonat svůj strach – nejen kvůli sobě, ale i kvůli Jeffovi,“ řekla v rozhovoru pro WSJ. „Vesmír je jeho vášeň a chtěla být součástí toho, co ho tak naplňuje. Chtěla jsem pochopit, co ho k tomu tak silně táhne.“

Podle novinářky bylo důležité nejen ukázat odvahu, ale i inspirovat další ženy, že se i ty největší strachy dají překonat. „Chtěla jsem ukázat, že i když máte strach, můžete ho překonat a jít si za něčím větším než jste vy sami,“ řekla v rozhovoru s tím, že bylo důležité být součástí mise, která by inspirovala nejen ženy, ale i mladé dívky, aby si věřily a nebály se snít ve velkém.

Lauren Sanchezová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Let bude prvním komerčním čistě ženským suborbitálním letem v historii. Spolu se Sanchezovou se do vesmíru podívá i novinářka Gayle Kingová, zpěvačka Katy Perry, bývalá raketová vědkyně NASA Aisha Bowe, aktivistka za občanská práva Amanda Nguyenová a filmová producentka Kerianne Flynnová. Let potrvá celkem 11 minut, přičemž čtyři minuty posádka stráví ve stavu beztíže, než se raketa vrátí zpět na Zemi.

Sanchezová let absolvuje asi dva měsíce před chystanou svatbou s Jeffem Bezosem. Pár si řekne své „ano“ koncem června v Benátkách během třídenní oslavy, které se zúčastní přibližně 200 hostů včetně Kim Kardashianové, Oprah Winfreyové a Leonarda DiCapria.

Původně se spekulovalo, že se obřad uskuteční na Bezosově luxusní jachtě Koru v hodnotě 500 milionů dolarů, avšak představitelé města potvrdili, že se svatba uskuteční v historické lokalitě Benátek.