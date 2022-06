Lorelai z Gilmorek a Nate z Odpočívej v pokoji se po deseti letech rozešli

Dvojice rozpad vztahu potvrdila magazínu People prostřednictvím mluvčí herečky s tím, že okolnosti rozchodu nebudou komentovat.

Lauren Grahamová a Peter Krause se poprvé setkali v roce 1995. Sblížili se ovšem až o téměř dvacet let později při práci na seriálu Famílie, v němž si zahráli sourozence. Seriál měl šest sérií a natáčel se od roku 2010 do roku 2015.

Zpočátku o svém vztahu veřejně nemluvili. „Nikdo o tom chvíli nevěděl, protože jsme rádi doma, vaříme a nechodíme ven. Také jsme to trochu tajili, protože v seriálu jste nás mohli vidět jako bratra a sestru,“ řekla herečka v jednom z rozhovorů.

Dvojice se poprvé společně ukázala na červeném koberci v listopadu 2010 na výročním galavečeru Saban Free Clinic v hotelu The Beverly Hilton.

Peter Krause a Lauren Grahamová (2013)

„Nikdy nevím, jak na otázku ohledem plánů do budoucna odpovědět. Jsme opravdu šťastní. Mám pocit, že téměř pět let vztahu v Hollywoodu je jako: nejsme už vlastně svoji? Je to dobré tak, jak to je,“ uvedla Grahamová v roce 2014 v talk show Ellen DeGeneresové.

Když se herečka během pandemie kvůli covidovým restrikcím a karanténám nemohla vrátit domů, žili s partnerem dost dlouho odděleně. „Normálně to jsou dvě hodiny letu a domů se vracíte na víkendy, ale to jsem nemohla udělat. Takže jsme byli odděleni téměř pět měsíců, což se nikdy předtím nestalo,“ řekla.

Krause zůstal se svým tehdy devatenáctiletým synem Romanem. Grahamová řekla, že bylo fantastické, jak se otec se synem opravdu sblížili. Vtipkovala také, že se jí tím návrat po odloučení ztížil. „Bylo to, jako by spíš oni byli manželský pár. Říkali mi třeba: Takhle už to neděláme. Nebo: Ne, ne, ne, takhle se věci teď mají,“ prozradila herečka.