Chceš mít děti? ptala jsem se jí v posteli, říká zpěvačka LP o lásce z Prahy

„Pořídily jsme si tu byt. V Praze je toho tolik k vidění, ale když jsem na koncertní šňůře, nemám moc příležitostí si ta místa projít,“ říká zpěvačka LP v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Laura Pergolizziová a Iveta Maurerová se seznámily v květnu, když byla americká hvězda s italskými kořeny hostem Víkendové Snídaně na Nově. Ve studiu přeskočila první jiskra a zpěvačka blondýnku po čase oslovila kvůli společné spolupráci při natáčení hudebního videoklipu v Praze. To, že spolu chodí, oznámily na Instagramu koncem roku společnou fotkou z Londýna.

„Jsme s Ivetou teprve šest měsíců, ale myslím, že nám to klape i díky její vyspělosti a porozumění. Taky je to hodně o komunikaci. Já jsem na vztahy na dálku zvyklá, život zpěvačky mě naučil,“ popisuje autorka hitu Lost On You, kterou mnozí přirovnávají i kvůli kudrnatým vlasům k muzikantovi Bobovi Dylanovi. Pergolizziová je velmi úspěšnou zpěvačkou, ale také vyhledávanou textařkou. Napsala písně například pro Rihannu, Cher, Ritu Oru a Céline Dion.

Zpěvačka žije trvale v Los Angeles, Maurerová v Praze. „Jsme i tak v neustálém kontaktu, každý den. Někdy je to těžké, protože s tím člověkem moc chcete být, milujete ho a chybí vám, ale vážím si díky tomu každé společné chvíle a užívám si to na maximum,“ popisuje reportérka.

„Zamilovala jsem se do ní v tu chvíli, když jsem ji poprvé osobně viděla ve studiu při natáčení,“ přiznává Miss ČR 2018 Iveta Maurerová s tím, že zpěvačka už stihla poznat i její rodinu ze Znojma.

„Moji rodiče už nejsou mezi námi. Takže poznat její rodinu bylo něco úžasného. Její rodiče jsou úžasní, jsou to praví Moraváci, takže jsou to skutečně extrémně milí lidé,“ říká LP, která se kvůli své partnerce rozhodla učit se česky pomocí mobilní aplikace.

Děti obě ženy zatím moc neřeší. „O budoucnosti jsme ještě příliš nemluvily, opravdu jen maličko. Třeba v posteli jsem se jí ptala, jestli chce mít děti. Ale zatím žádné velké plánování,“ dodává s úsměvem zpěvačka.

VIDEO: Videoklip k písni Dayglow natáčený v Praze, do kterého obsadila zpěvačka LP i svou partnerku Ivetu: