Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Monika Gordíková
Jsou vítězové první řady Love Islandu a výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři. Laura Kulhánek Chrebetová (26) a Martin Kulhánek (32) v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o své rodině, ale také o stěhování na Slovensko.
Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025) | foto: TV Nova

Laura Kulhánek Chrebetová, Martin Kulhánek a jejich syn Matteo
Laura Chrebetová a Martin Kulhánek (3. listopadu 2025)
Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)
Vítězové prvního Love Islandu Laura Chrebetová a Martin Kulhánek (2023)
22 fotografií

Laura Kulhánek Chrebetová nejen o životě na Slovensku

Co jsem si o něm myslela
Když jsem Martina v Love Islandu poprvé viděla, samozřejmě se mi hodně líbil, ale zároveň jsem měla předsudky. Namakaný, potetovaný, vlasy samý gel. Tipovala jsem ho na namistrovaného kluka, co má každý víkend jinou babu. Já šla do soutěže s nadějí, že najdu životního partnera, ale Martin rozhodně nepůsobil jako rodinný typ. Záhy se ale ukázalo, jak jsem se mýlila.

Laura Kulhánek Chrebetová

Studentka a influencerka Laura (22) z Košic o sobě tvrdí, že ve svém nitru...

V roce 2021 se s Martinem stali prvními vítězi československé verze reality show Love Island. Při soutěži, jejíž už pátou sérii mohou diváci nyní sledovat, se do sebe rychle zamilovali a jejich láska trvá dodnes. Vzali se, mají spolu sedmnáctiměsíčního syna Mattea a žijí na vesnici nedaleko slovenské Prievidze. Výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři.

Jak ho přijali rodiče
Ti ho měli rádi, ještě než se jim přijel ukázat. Tátovi stačilo, když slyšel, že hraje fotbal. V ten moment se stal jeho oblíbencem.

Kam mě naši nechtěli pustit
Moji rodiče mě vždycky ve všem podporovali. Nepozdávala se jim jedině právě účast v Love Islandu. S tím příliš nesouhlasili. Naštěstí jsem si ale stála za svým. Když dneska vidím, jak táta sedí s Maťou na pivu a na klíně má malého… Nebýt soutěže, o tohle bychom všichni přišli.

Proč žijeme na Slovensku
Po Love Islandu jsme se s Martinem plánovali usadit v Česku. Dokonce jsme si koupili byt v Teplicích. Jenže já to bez svých blízkých prostě nezvládala. Když už všechno dospělo tak daleko, že jsem domů volala asi patnáctkrát za den, přišel Martin s rozhodnutím, že takhle to dál nejde.
(Martin: Laurinka nebyla ve své kůži, ale mlčela. Až když jsem na ni takzvaně uhodil, přiznala se.)

V čem mě změnil
Bývala jsem docela bordelářka. Tedy… já se ve svém uspořádaném nepořádku krásně orientovala. Mimochodem, na mou obranu, to víte, že lidi, kteří mají doma nepořádek, bývají hodně kreativní?
(Martin: Tak určitě.)
Dneska jsem pořádkumilovnější. A taky jsem se začala krotit. Jsem dost rozkazovací typ. Jakmile jsem v tomhle ohledu začala vystrkovat růžky, Maťa mi otevřeně řekl, že se mu to moc nelíbí.

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)
Laura Kulhánek Chrebetová, Martin Kulhánek a jejich syn Matteo
Laura Chrebetová a Martin Kulhánek (3. listopadu 2025)
Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)
22 fotografií

Kdo je úspěšnější houbař
Nechci se chválit, ale… Houbařím od útlého dětství, takže mám možná lepší čich na místa. Ale Maťo se hodně zlepšuje. S malým to má navíc úplně jiné kouzlo. Najde hříbek, začne pobíhat a volat: Hib, mám hib.

Jak snášíme hejty
Nad negativní komentáře se umíme povznést. Navíc jich není tolik. Nemáme skandály, jsme normální rodina a na sociálních sítích se i tak prezentujeme. Myslím, že lidé to dokážou ocenit. A stejně tak firmy, které nám nabízí spolupráce. Z nabídek si zatím můžeme vybírat. Zároveň se na všechno díváme střízlivýma očima. Víme, že naše influencerská etapa může kdykoli skončit. A jsme s tím úplně v pohodě.

Martin Kulhánek o rodině i fotbalu

Čím mě Marta Zaujala
Všiml jsem si jí hned, protože byla jiná než ostatní holky v Love Islandu, obyčejně krásná. Nikdy se mi nelíbily zmalované a různě „vylepšené“ fiflenky. Když se k tomu přidalo její chování, smysl pro humor… Druhý den jsem měl jasno. Dřív jsem znal jen práci, fitko a fotbal. Díky Lauře je můj život bohatší.

Martin Kulhánek

Svářeč a fotbalista Martin (27) z Oseku by rád rád našel ženu svých snů, které...

„Jsme dokonalý příklad toho, jak vám televizní pořad může bleskově a kompletně změnit život,“ usmívá se Martin. Elektrikář s maturitou se před Love Islandem živil jako svářeč. Miluje fotbal. Hrával nižší soutěže u nás i v Německu. V prvoligových Teplicích pak dokonce v jednu chvíli nakukoval do A týmu. V roce 2023 se zúčastnil i reality show Survivor.

Naše štěstí s domem
Stěhování z Česka na Slovensko bylo rychlá akce. Padl nám do oka rozestavěný dům hned z prvního inzerátu. Teď bydlíme asi patnáct minut od Lauřiných rodičů. Žijeme na samém konci vesnice, máme ideálně velkou zahradu, kolem les. Totální idylka.

Co jsem udělal na stavbě
Něco ano, ale upřímně, bez tchána bych zvládl leda prd. Kolem stavby umí snad všechno, kdežto já byl zpočátku jalový. Až jsem se za svoji bezradnost styděl. Ale postupně jsem toho od něj hodně odkoukal. Překvapilo mě, co všechno umí Laura. Omítky, podlahy... Odjel jsem na tři měsíce na Survivor a vrátil se skoro do hotového.

K čemu vedeme Mattea
Ohledně výchovy se shodujeme. Nešílíme, když má rýmu. Nechceme, aby naše dítě bylo bojácné. Snažíme se, aby byl Matteo samostatný a zvyklý na všechny možné situace. Je to neskutečně živé dítě, enormně zvědavé, což je náročné, ale úžasné zároveň. Konečně se mu taky rozvázal jazyk. Žasnu, kolik už pochytil anglických slovíček.

Naše role v domácnosti
Tím, že nás živí sociální sítě, jsme oba doma a můžeme se rovnoměrně zapojit. Což děláme, máme to padesát na padesát.
(Laura: Co Maťa neuměl, to se naučil. Ať jde o péči o malého, úklid, vaření, nebo starost o zahradu, oba umíme zastat všechno.)

Magazín DNES+TV

Kolik chceme dětí
(Laura: V tomto u nás momentálně nepanuje shoda. Já bych ráda víc dětí.)
Mně momentálně úplně stačí Matteo. Ale uvidíme, až ještě trochu povyroste.

Za koho hraju fotbal
Za TJ Slovan Nitrianske Sučany. Bez fotbalu si život nedovedu představit. Laura a Matteo jsou největšími fanoušky. Malý viděl první zápas, když mu byl asi týden.

Kdy zase budu svářeč
Svářečem jsem se stal náhodou, když mě kamarád kamaráda pozval do firmy, abych si práci okoukl. Postupně jsem si udělal zkoušky a s kolegy jezdil i různě po republice. Pracovali jsme třeba v elektrárnách. Některé práce jsem díky oprávněním mohl dělat jen já. Bavila mě zodpovědnost. Umím si představit, že se k tomu zase vrátím.

Vstoupit do diskuse

Hailey Bieber předvedla ve valentýnské kampani Victoria’s Secret dokonalé křivky

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)

Jsou vítězové první řady Love Islandu a výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři. Laura Kulhánek Chrebetová (26) a Martin Kulhánek (32) v rozhovoru pro Magazín DNES...

14. ledna 2026

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

14. ledna 2026

Hrát intimní scény s manželem? Ne úplně jednoduché, vzpomíná Natália Germáni

Premium
Natália Germáni na premiéře filmu Neporazitelní, ve kterém ztvárňuje postavu...

Slovenská herečka Natália Germáni se nebojí přijímat výzvy. Nemá strach ze stěhování do Ameriky, přitom o sobě říká, že ani neví, zda je odvážná. „Neřeším se,“ zní její odpověď na otázku, jaká je. Za...

13. ledna 2026

Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Beckham

Rodinné vztahy u Beckhamových se loni v létě vyhrotily natolik, že nejstarší syn Brooklyn požádal rodiče Davida a Victorii, aby ho kontaktovali výhradně prostřednictvím právníků. Nyní došlo k výměně...

13. ledna 2026  13:04

Eva Hecko Perkausová zabránila krádeži. Na sítích ji lidé chválí za reakci

Eva Perkausová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová na sociálních sítích zveřejnila video, jak zabránila krádeži mobilu. S maminkou si v nákupním centru všimly muže spícího s hlavou na stole a dalšího mladíka,...

13. ledna 2026  12:34

Modlitba za zdraví skončila na ledovce rozbitým obličejem. Herec Krejčík musel na pohotovost

Dan Krejčík vyděsil fanoušky fotkou z nemocnice.

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociální síti pochlubil fotkou s rozbitým obličejem a vyzval návštěvníky divadla, kteří ho v nadcházejících představeních uvidí, aby si nevšímali jeho křivého...

13. ledna 2026  11:07

Královna Camilla přiznala, že byla obětí sexuálního napadení

Královna Camilla na ostrově Guernsey (16. července 2024)

Britská královna Camilla, manželka současného krále Karla III., poprvé veřejně promluvila o tom, že se v mládí stala obětí sexuálního napadení ve vlaku a musela se bránit. O své zkušenosti hovořila v...

13. ledna 2026  9:25

Tajemství rodiny Sarah Haváčové. Otec si postavil hlavu, tak ho zavřeli

Sarah Haváčová a její sestra Tereza Haváčová (7. ledna 2026)

Mají to v krvi. Pomoc vlasti je pro ně nejspíš přirozeným instinktem. Nejen Sarah Haváčová, ale i její sestra Tereza absolvovala zkrácený vojenský výcvik a je připravená v případě potřeby bránit náš...

13. ledna 2026

Kraus dostal divokou kartu do pořadu Naked Attraction. Uvidíme ho v kabince?

Monika Timková v Show Jana Krause (premiéra 14. ledna 2026)

Moderátorka pořadu Naked Attraction Monika Timková přinesla do Show Jana Krause moderátorovi jako dárek divokou kartu do nahé seznamky. Znamená to, že by moderátor nemusel procházet castingem na...

13. ledna 2026

Ethan Hawke pochopil, jak je jeho dcera slavná, když ho fanoušek poslal do háje

Herec Ethan Hawke a jeho dcera Maya

Herečka Maya Hawke se v nedávném videu na sociálních sítích podělila o moment, kdy si naplno uvědomila, že seriál Stranger Things z ní udělal skutečnou hvězdu. A překvapivě se tak nestalo na červeném...

12. ledna 2026  18:30

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Po více než roku ve společnosti. Ještě nevím, říká Boušková o návratu ke hraní

Jana Boušková

Jana Boušková (71) se po více než roce ukázala ve společnosti. Doma ji po operaci páteře upoutaly vážné potíže po narkóze. Tři měsíce nemohla dokonce ani vstát. S partnerem Václavem Vydrou (70) byla...

12. ledna 2026  13:12

Modelka Hailey Bieber se nechala nafotit ve svůdných pózách v sexy spodním prádle

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Hailey Bieber (29) znovu rozvířila vody módního světa a sociálních sítí. Modelka a manželka zpěváka Justina Biebera (31) se stala hlavní tváří nové valentýnské kampaně Victoria’s Secret, která na...

12. ledna 2026  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.