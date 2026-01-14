Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Laura Kulhánek Chrebetová nejen o životě na Slovensku
Co jsem si o něm myslela
Když jsem Martina v Love Islandu poprvé viděla, samozřejmě se mi hodně líbil, ale zároveň jsem měla předsudky. Namakaný, potetovaný, vlasy samý gel. Tipovala jsem ho na namistrovaného kluka, co má každý víkend jinou babu. Já šla do soutěže s nadějí, že najdu životního partnera, ale Martin rozhodně nepůsobil jako rodinný typ. Záhy se ale ukázalo, jak jsem se mýlila.
Laura Kulhánek Chrebetová
V roce 2021 se s Martinem stali prvními vítězi československé verze reality show Love Island. Při soutěži, jejíž už pátou sérii mohou diváci nyní sledovat, se do sebe rychle zamilovali a jejich láska trvá dodnes. Vzali se, mají spolu sedmnáctiměsíčního syna Mattea a žijí na vesnici nedaleko slovenské Prievidze. Výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři.
Jak ho přijali rodiče
Ti ho měli rádi, ještě než se jim přijel ukázat. Tátovi stačilo, když slyšel, že hraje fotbal. V ten moment se stal jeho oblíbencem.
Kam mě naši nechtěli pustit
Moji rodiče mě vždycky ve všem podporovali. Nepozdávala se jim jedině právě účast v Love Islandu. S tím příliš nesouhlasili. Naštěstí jsem si ale stála za svým. Když dneska vidím, jak táta sedí s Maťou na pivu a na klíně má malého… Nebýt soutěže, o tohle bychom všichni přišli.
Proč žijeme na Slovensku
Po Love Islandu jsme se s Martinem plánovali usadit v Česku. Dokonce jsme si koupili byt v Teplicích. Jenže já to bez svých blízkých prostě nezvládala. Když už všechno dospělo tak daleko, že jsem domů volala asi patnáctkrát za den, přišel Martin s rozhodnutím, že takhle to dál nejde.
(Martin: Laurinka nebyla ve své kůži, ale mlčela. Až když jsem na ni takzvaně uhodil, přiznala se.)
V čem mě změnil
Bývala jsem docela bordelářka. Tedy… já se ve svém uspořádaném nepořádku krásně orientovala. Mimochodem, na mou obranu, to víte, že lidi, kteří mají doma nepořádek, bývají hodně kreativní?
(Martin: Tak určitě.)
Dneska jsem pořádkumilovnější. A taky jsem se začala krotit. Jsem dost rozkazovací typ. Jakmile jsem v tomhle ohledu začala vystrkovat růžky, Maťa mi otevřeně řekl, že se mu to moc nelíbí.
Kdo je úspěšnější houbař
Nechci se chválit, ale… Houbařím od útlého dětství, takže mám možná lepší čich na místa. Ale Maťo se hodně zlepšuje. S malým to má navíc úplně jiné kouzlo. Najde hříbek, začne pobíhat a volat: Hib, mám hib.
Jak snášíme hejty
Nad negativní komentáře se umíme povznést. Navíc jich není tolik. Nemáme skandály, jsme normální rodina a na sociálních sítích se i tak prezentujeme. Myslím, že lidé to dokážou ocenit. A stejně tak firmy, které nám nabízí spolupráce. Z nabídek si zatím můžeme vybírat. Zároveň se na všechno díváme střízlivýma očima. Víme, že naše influencerská etapa může kdykoli skončit. A jsme s tím úplně v pohodě.
Martin Kulhánek o rodině i fotbalu
Čím mě Marta Zaujala
Všiml jsem si jí hned, protože byla jiná než ostatní holky v Love Islandu, obyčejně krásná. Nikdy se mi nelíbily zmalované a různě „vylepšené“ fiflenky. Když se k tomu přidalo její chování, smysl pro humor… Druhý den jsem měl jasno. Dřív jsem znal jen práci, fitko a fotbal. Díky Lauře je můj život bohatší.
Martin Kulhánek
„Jsme dokonalý příklad toho, jak vám televizní pořad může bleskově a kompletně změnit život,“ usmívá se Martin. Elektrikář s maturitou se před Love Islandem živil jako svářeč. Miluje fotbal. Hrával nižší soutěže u nás i v Německu. V prvoligových Teplicích pak dokonce v jednu chvíli nakukoval do A týmu. V roce 2023 se zúčastnil i reality show Survivor.
Naše štěstí s domem
Stěhování z Česka na Slovensko bylo rychlá akce. Padl nám do oka rozestavěný dům hned z prvního inzerátu. Teď bydlíme asi patnáct minut od Lauřiných rodičů. Žijeme na samém konci vesnice, máme ideálně velkou zahradu, kolem les. Totální idylka.
Co jsem udělal na stavbě
Něco ano, ale upřímně, bez tchána bych zvládl leda prd. Kolem stavby umí snad všechno, kdežto já byl zpočátku jalový. Až jsem se za svoji bezradnost styděl. Ale postupně jsem toho od něj hodně odkoukal. Překvapilo mě, co všechno umí Laura. Omítky, podlahy... Odjel jsem na tři měsíce na Survivor a vrátil se skoro do hotového.
K čemu vedeme Mattea
Ohledně výchovy se shodujeme. Nešílíme, když má rýmu. Nechceme, aby naše dítě bylo bojácné. Snažíme se, aby byl Matteo samostatný a zvyklý na všechny možné situace. Je to neskutečně živé dítě, enormně zvědavé, což je náročné, ale úžasné zároveň. Konečně se mu taky rozvázal jazyk. Žasnu, kolik už pochytil anglických slovíček.
Naše role v domácnosti
Tím, že nás živí sociální sítě, jsme oba doma a můžeme se rovnoměrně zapojit. Což děláme, máme to padesát na padesát.
(Laura: Co Maťa neuměl, to se naučil. Ať jde o péči o malého, úklid, vaření, nebo starost o zahradu, oba umíme zastat všechno.)
Kolik chceme dětí
(Laura: V tomto u nás momentálně nepanuje shoda. Já bych ráda víc dětí.)
Mně momentálně úplně stačí Matteo. Ale uvidíme, až ještě trochu povyroste.
Za koho hraju fotbal
Za TJ Slovan Nitrianske Sučany. Bez fotbalu si život nedovedu představit. Laura a Matteo jsou největšími fanoušky. Malý viděl první zápas, když mu byl asi týden.
Kdy zase budu svářeč
Svářečem jsem se stal náhodou, když mě kamarád kamaráda pozval do firmy, abych si práci okoukl. Postupně jsem si udělal zkoušky a s kolegy jezdil i různě po republice. Pracovali jsme třeba v elektrárnách. Některé práce jsem díky oprávněním mohl dělat jen já. Bavila mě zodpovědnost. Umím si představit, že se k tomu zase vrátím.