Langmajer s Gondíkovou se podle bulváru rozvádějí. Manželé zareagovali

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková si udělali legraci ze zprávy bulváru o údajném rozvodu. Manželé natočili vtipnou scénku, ve které nechybí narážky na hercovu seriálovou roli ani na jejich manželství. „Když rozvod, tak rozvod,“ pojmenovali příspěvek. V komentářích se objevilo mnoho nadšených reakcí známých osobností.
Langmajer momentálně natáčí filmovou verzi oblíbeného seriálu Lajna, v níž se vrací jako svérázný trenér Luboš Hrouzek. Pro potřeby role má také výrazný černý knír, který se stal součástí jejich domácího vtípku.
„Nezlobte se, pane Hrouzek, ale proč za mnou pořád lezete? Vždyť vy máte rodinu,“ říká ve videu Gondíková. Langmajer coby Hrouzek jí odpovídá, že přece sama říkala, že ji vzrušuje, když za ní přijede nalíčený. Do jejich pošťuchování se následně dostane i téma údajného rozvodu.
„Prý se rozvádíme, jsem se dneska dočetla,“ říká Gondíková. Langmajer se jí následně zeptá, s kým on se vlastně rozvádí – zda s ní, nebo s Deniskou, kterou v seriálu Lajna hraje Hana Vagnerová.
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Jejich scénka sledující hodně pobavila, lidé v komentářích oceňují především to, že si dvojice dokáže z podobných nepříjemných bulvárních zpráv udělat legraci. Objevily se například poznámky o jejich údajném harmonickém manželství nebo pochvaly za to, že manželé berou situaci vždy s nadhledem.
V komentářích reagovali například Marta Jandová, Josef Kokta, Yvona Maléřová Krainová, Těhotnej kuchař, Monika Absolonová a mnoho dalších. Příspěvek pobavil i moderátorku Evu Hecko Perkausovou: „Jeee! Na kafíčko, naše oblíbené! Tam se taky rozvádíme každý měsíc,“ napsala se smajlíky.
Langmajer a Gondíková spolu chodí od roku 2011, manželé jsou od roku 2019. Vzali se 6. července v Kostelci u Křížků, svatby se účastnily jejich rodiny, přátelé i řada kolegů z herecké branže. Mezi hosty nechyběl bratr nevěsty Dalibor Gondík, či její kolegové z divadla Mahulena Bočanová, Richard Genzer, Sagvan Tofi a Pavel Vítek. Dorazili také Martin Dejdar s chotí, režisér Jiří Strach a další. Po svatbě byl připravený koncert skupiny J.A.R. s podtitulem Kouba se žení.