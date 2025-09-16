Mladá hvězda Barcelony Yamal randí s o sedm let starší argentinskou raperkou

  11:36
V červenci oslavil teprve 18. narozeniny, ale fotbalista a mistr Evropy se Španělskem Lamine Yamal už plní stránky nejen sportovních, ale i bulvárních plátků. Hvězda FC Barcelona zaujala svým vztahem s argentinskou raperkou a zpěvačkou Nicki Nicole (25). Yamalův tým přitom nedávno oznámil, že fotbalista nebude v nejbližší době ani trénovat, ani hrát soutěžní zápasy, jelikož se potýká s bolestmi v intimní oblasti.
Lamine Yamal a Nicki Nicole na oslavě zpěvaččiných 25. narozenin (srpen 2025)

Lamine Yamal a Nicki Nicole na oslavě zpěvaččiných 25. narozenin (srpen 2025) | foto: Profimedia.cz

Lamine Yamal a Nicki Nicole na letišti v Barceloně.
Nicki Nicole na přehlídce Desigual v Barceloně (září 2025)
Lamine Yamal z Barcelony oslavuje vstřelený gól.
Lamine Yamal s cenou pro nejlepšího hráče do 21 let.
Španělská média nejprve přinesla zprávu o tom, že Lamine Yamal a Nicki Nicole tvoří pár, pak ale přišla s odhalením, že jejich vztah se po třinácti dnech rozpadl. Dokonce se spekulovalo, že Nicole opustila Yamala kvůli svému krajanovi Francovi Mastantuonovi (18). Rovněž jde o fotbalistu, avšak z konkurenčního Realu Madrid.

Na to reagovala sama Nicki Nicole a vyšla s pravdou ven. „Jsem do Lamineho moc zamilovaná, velmi šťastná a velmi spokojená,“ řekla na přehlídce módní značky Desigual v Barceloně.

Yamalovy divoké osmnáctiny. Hvězda Barcelony čelí kritice a vyšetřování

Vztah s Yamalem je podle ní stále silnější a fotbalista ji učí katalánštinu. Její oblíbenou frází je prý: „Miluju tě.“

V Barceloně se argentinská raperka, která má na Instagramu přes 22 milionů sledujících a na kontě nominaci na cenu Grammy, cítí výborně. Dostalo se jí tam vřelého přijetí.

Lamine Yamal a Nicki Nicole na oslavě zpěvaččiných 25. narozenin (srpen 2025)
Lamine Yamal a Nicki Nicole na letišti v Barceloně.
Nicki Nicole na přehlídce Desigual v Barceloně (září 2025)
Lamine Yamal z Barcelony oslavuje vstřelený gól.
S Yamalem se seznámila v červenci na oslavě jeho 18. narozenin, kam dorazila s dalšími umělci z hudební branže. Poprvé se o vztahu Yamala se starší zpěvačkou začalo spekulovat, když se objevila na veřejnosti v jeho dresu.

Pár to pak potvrdil společnou fotkou z oslavy jejích 25. narozenin v srpnu. Tu ovšem zpěvačka za dva týdny smazala ze sociálních sítí a španělská média z toho usoudila, že je po všem. Nyní je vše jinak.

Samotný Yamal přitom v nejbližší době nemá ani trénovat, ani hrát soutěžní zápasy, jelikož se dle prohlášení svého klubu potýká s bolestmi v intimní oblasti.

