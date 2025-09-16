Španělská média nejprve přinesla zprávu o tom, že Lamine Yamal a Nicki Nicole tvoří pár, pak ale přišla s odhalením, že jejich vztah se po třinácti dnech rozpadl. Dokonce se spekulovalo, že Nicole opustila Yamala kvůli svému krajanovi Francovi Mastantuonovi (18). Rovněž jde o fotbalistu, avšak z konkurenčního Realu Madrid.
Na to reagovala sama Nicki Nicole a vyšla s pravdou ven. „Jsem do Lamineho moc zamilovaná, velmi šťastná a velmi spokojená,“ řekla na přehlídce módní značky Desigual v Barceloně.
Vztah s Yamalem je podle ní stále silnější a fotbalista ji učí katalánštinu. Její oblíbenou frází je prý: „Miluju tě.“
V Barceloně se argentinská raperka, která má na Instagramu přes 22 milionů sledujících a na kontě nominaci na cenu Grammy, cítí výborně. Dostalo se jí tam vřelého přijetí.
S Yamalem se seznámila v červenci na oslavě jeho 18. narozenin, kam dorazila s dalšími umělci z hudební branže. Poprvé se o vztahu Yamala se starší zpěvačkou začalo spekulovat, když se objevila na veřejnosti v jeho dresu.
Pár to pak potvrdil společnou fotkou z oslavy jejích 25. narozenin v srpnu. Tu ovšem zpěvačka za dva týdny smazala ze sociálních sítí a španělská média z toho usoudila, že je po všem. Nyní je vše jinak.
Samotný Yamal přitom v nejbližší době nemá ani trénovat, ani hrát soutěžní zápasy, jelikož se dle prohlášení svého klubu potýká s bolestmi v intimní oblasti.