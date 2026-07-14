Dcera prince Edwarda si hlídá soukromí. Ukázala ale přítele

Program Duke of Edinburgh’s Award založil v roce 1956 princ Philip. Jedná se o projekt podporující mladé lidi v osobním rozvoji prostřednictvím dobrovolnictví, sportovních aktivit, osvojování nových dovedností a expedic. Zlatá úroveň, kterou nyní obdržela lady Louise, představuje nejvyšší stupeň tohoto programu.
Dvaadvacetiletá oslavenkyně dorazila v světle modrých šatech s lehkými splývavými rukávy, přičemž ocenění jí předal její otec princ Edward, vévoda z Edinburghu. Slavnostní události se zúčastnila i její matka, vévodkyně z Edinburghu Sophie, a tentokrát také její partner Felix da Silva-Clamp.
Kromě Louise, která na přání rodičů nemá od narození titul princezny a je 17. v pořadí nástupnictví na britský trůn, si zde pro ocenění přišlo několik dalších mladých lidí ze Skotska a severní Anglie. Princ Edward nejprve zmínil všechny tři úrovně ocenění – bronzovou, stříbrnou i zlatou – a poté s úsměvem ukázal na svou dceru. „Máme tu ještě někoho, kdo absolvoval všechny tři,“ řekl vévoda, načež předal dceři zarámovaný certifikát.
V případě jejích minulých ocenění se totiž žádné veřejné předávání nekonalo a lady Louise obdržela certifikáty poštou. „Většinu programu jsem dokončila během covidu, takže na žádné slavnostní předávání nedošlo. Je hezké převzít si teď ocenění i osobně,“ uvedla Louise.
„Působí to trochu nahraně, ale aspoň je vidět, že jsi ho opravdu získala,“ poznamenal s úsměvem princ Edward, když jí předával zarámovaný diplom. Zatímco mladá Louise přijímala gratulace, vévodkyně z Edinburghu Sophie s mateřskou hrdostí přihlížela zpovzdálí.
Lady Louise úspěšně promovala na Univerzitě v St Andrews, kde studovala anglickou literaturu a mezinárodní vztahy. Podle Buckinghamského paláce ji nyní čeká takzvaný gap year, během něhož se chce věnovat práci, dobrovolnictví i cestování. Palác zároveň uvedl, že její budoucí profesní plány nebude komentovat, a že se nepředpokládá, že by se v budoucnu stala aktivně působící členkou královské rodiny.
Na obou nedávných událostech doprovázel Lady Louise také její partner Felix da Silva-Clamp, s nímž se seznámila během univerzitního studia. V minulosti ji podporoval také při závodech v kočárovém řízení – sportu, kterému se lady Louise věnuje spolu s mladším bratrem Jamesem, a který byl velkou vášní jejího dědečka, prince Philipa.
„Velice ji podporuje, ale zároveň jí nechává prostor,“ řekla o Felixovi trenérka Sara Howe v rozhovoru pro magazín Hello!. „Oba si hlídají svoje soukromí, ale rozhodně se nechovají nijak okázale ani odtažitě. Právě naopak.“
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Britská královská rodina