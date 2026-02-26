Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se prosadila prací v oboru, který je často tabuizovaný, momentálně se věnuje hlavně své malé dceři.

Rozhovor spolu děláme na semifinále Playboy castingu Hledá se Playmate 2026. Co podle vás musí mít ta správná dívka, aby uchvátila na první pohled?
Určitě sebevědomí, musí se cítit sexy. Když ta žena vejde do místnosti, tak už z ní prostě musí vyzařovat dobrá energie.

Kde hledat autenticitu v dnešní době, kdy má mnoho lidí různá vylepšení, umělé či prodloužené vlasy a plastiky?
Ono je to trochu těžké. Já osobně se spíš zaměřuji na to, aby ta holka neměla příliš mnoho tetování a aby vypadala přirozeně v obličeji, protože ty výplně jdou samozřejmě trošku poznat, když nemáte úplně dobrého doktora. Nejvíc se tedy zaměřuji asi na tu přirozenost.

Snažíte se vy osobně také maximalizovat svůj přirozený půvab, než přímo něco předělávat?
Určitě. Na přirozenost jsem teď přešla hodně. Když jsem předloni slavila narozeniny, byla jsem blond. Potom jsem se viděla na videích a na fotkách a viděla jsem, že jsem byla přepíchaná (smích). Nebo vlastně takhle – já osobně jsem to na sobě nevnímala, ale psali mi to lidi. Říkala jsem si, že nemají pravdu, pak jsem to zpětně viděla a musela jsem uznat: „Sakra, to je fakt moc“. Všechny výplně jsem si nechala rozpustit a dávám na přirozenost.

Na čí názor ze svého okolí momentálně dáte nejvíce?
Asi na moje kamarádky, určitě. Moje nejlepší kámoška mi vždycky řekne pravdu a jak to je.

Jsou vaše nejlepší kamarádky ze světa erotiky?
Ne, nejsou. To bych asi ani úplně nechtěla. Snažím se z té branže tak trošku odejít. Byla to práce. Nechci kamarády ze sexuální branže, chci prostě normální kamarádky.

Ukazovat zadek mě baví, na profi fotky není čas, říká pornoherečka Lady Dee

Co vlastně živí člověka jako jste vy, který dřív tohle dělal a momentálně už nemůže prodávat DVD s filmy pro dospělé? Měla jste profil i na OnlyFans, co děláte teď?
Věnuji se sobě a dceři.

A jak vyděláváte?
To už je asi moje věc. (smích) Na to se mě ptá úplně každý.

Máte tedy nějaký byznys plán, o kterém se nechcete bavit, chápeme to správně?
Určitě plánuju nějaký byznys. Chtěla bych se věnovat něčemu kolem navrhování oblečení. Ale ne nějaké mikiny nebo tepláky. Ještě nevím co, ještě to nemůžu říct.

Blondýny i brunety. Jak se vám líbí finalistky castingu Hledáme Playmate 2026?

Módní návrhářka Victoria Beckham už se má začít bát?
Zas až tak si nefandím. Ta je úplně jinde než já. Já tady takové kvítko.

Nedávno začal čínský Rok Ohnivého koně. Jak se vám daří v lásce?
Nevím. Nemám co na to říct.

Jste single? Nebo se z Lady Dee stává tajemná žena?
To by bylo lepší. Hm, určitě jsem tajemná!

26. února 2026  11:30

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

25. února 2026  9:44

Chci a vždy ráda zůstanu Slovenkou na návštěvě, říká Zuzana Mauréry o Česku

Zuzana Mauréry

Do Prahy jezdí hrát už čtvrtstoletí. Přestože není nikde ve stálém angažmá, v Studiu DVA visí i její portrét. Slovenská herečka Zuzana Mauréry říká, že se v Praze cítí velmi dobře, protože má ráda...

25. února 2026

