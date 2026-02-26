Rozhovor spolu děláme na semifinále Playboy castingu Hledá se Playmate 2026. Co podle vás musí mít ta správná dívka, aby uchvátila na první pohled?
Určitě sebevědomí, musí se cítit sexy. Když ta žena vejde do místnosti, tak už z ní prostě musí vyzařovat dobrá energie.
Kde hledat autenticitu v dnešní době, kdy má mnoho lidí různá vylepšení, umělé či prodloužené vlasy a plastiky?
Ono je to trochu těžké. Já osobně se spíš zaměřuji na to, aby ta holka neměla příliš mnoho tetování a aby vypadala přirozeně v obličeji, protože ty výplně jdou samozřejmě trošku poznat, když nemáte úplně dobrého doktora. Nejvíc se tedy zaměřuji asi na tu přirozenost.
Snažíte se vy osobně také maximalizovat svůj přirozený půvab, než přímo něco předělávat?
Určitě. Na přirozenost jsem teď přešla hodně. Když jsem předloni slavila narozeniny, byla jsem blond. Potom jsem se viděla na videích a na fotkách a viděla jsem, že jsem byla přepíchaná (smích). Nebo vlastně takhle – já osobně jsem to na sobě nevnímala, ale psali mi to lidi. Říkala jsem si, že nemají pravdu, pak jsem to zpětně viděla a musela jsem uznat: „Sakra, to je fakt moc“. Všechny výplně jsem si nechala rozpustit a dávám na přirozenost.
Na čí názor ze svého okolí momentálně dáte nejvíce?
Asi na moje kamarádky, určitě. Moje nejlepší kámoška mi vždycky řekne pravdu a jak to je.
Jsou vaše nejlepší kamarádky ze světa erotiky?
Ne, nejsou. To bych asi ani úplně nechtěla. Snažím se z té branže tak trošku odejít. Byla to práce. Nechci kamarády ze sexuální branže, chci prostě normální kamarádky.
Co vlastně živí člověka jako jste vy, který dřív tohle dělal a momentálně už nemůže prodávat DVD s filmy pro dospělé? Měla jste profil i na OnlyFans, co děláte teď?
Věnuji se sobě a dceři.
A jak vyděláváte?
To už je asi moje věc. (smích) Na to se mě ptá úplně každý.
Máte tedy nějaký byznys plán, o kterém se nechcete bavit, chápeme to správně?
Určitě plánuju nějaký byznys. Chtěla bych se věnovat něčemu kolem navrhování oblečení. Ale ne nějaké mikiny nebo tepláky. Ještě nevím co, ještě to nemůžu říct.
Módní návrhářka Victoria Beckham už se má začít bát?
Zas až tak si nefandím. Ta je úplně jinde než já. Já tady takové kvítko.
Nedávno začal čínský Rok Ohnivého koně. Jak se vám daří v lásce?
Nevím. Nemám co na to říct.
Jste single? Nebo se z Lady Dee stává tajemná žena?
To by bylo lepší. Hm, určitě jsem tajemná!