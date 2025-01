Z Asiatů jsem hotová! Chtěla bych vztah, přiznává hvězda Playboye Lady Dee

Nedávno jste se vrátila z Mexika.

Je to pravda, já se vlastně vrátila včera večer.

Vy jste si to nějak idealizovala, ale ono to úplně nešlo podle plánu, proč?

Jsem zvyklá každý rok cestovat do Mexika mezi prosincem a lednem, kdy bývají velká vedra. Ale tentokrát tam bylo docela chladno, studený vítr, pršelo, takže jsem si moc dovolenou neužila. Bohužel jen poslední den dovolené začalo být krásně, nebyly ani vlny, krásně hřálo sluníčko. To bylo super, ale jinak celý měsíc nic moc.

Nakonec jste se těšila do Prahy? Za co jste tady vděčná?

Jsem hlavně vděčná za to, že mám hezké bydlení, mám kde spát, co jíst. Že si žiju v Evropě, protože jako to Mexiko… Když se člověk podívá třeba do těch, oni to nazývají Mexican Hood, tak lidi jsou tam fakt chudí. Opravdu to člověku otevře oči a fakt si vážím, že vůbec žiju tady. Že jsem se narodila v Praze, v Evropě.

Platí, že když se žena stane maminkou, priority jsou pak úplně jinak?

Tak určitě. Ale musí si to člověk zkusit, musí v tom být, aby si to uvědomil.

Často měníte image. Vždy, když spolu točíme, máte jiné vlasy, něco je na vás jinak. Co vás vede ke změnám zevnějšku?

Tak člověk dospívá, chce zkoušet nové věci. Zkouším, co můžu, než budu stará. Takže teď mě inspirovalo to, že prostě černá mě nebaví a chci zkusit blonďatou. Viděla jsem různé osobnosti, co mají taky blonďaté vlasy a říkám si, že bych to taky mohla zkusit. Já jsem původně chtěla mít už dlouho blonďatou hlavu, ale nikdo mi to nechtěl udělat, protože to trvá rok a tak dál. Takže jsem to vždycky nechala být. Potom jsem se nakonec rozhodla, že to prostě udělám. Ostříhala jsem svoje černé vlasy a nechala jsem si udělat pod ně příčesky a odbarvuju postupně své vlasy. Barva, kterou aktuálně mám, ještě není úplně ta blond, co chci, takže ještě to teprve bude blonďatý.

Jste ženou, která je vztahová, nebo naopak, když je po nějakém komplikovaném vztahu single, si užívá svobody?

Aktuálně bych chtěla vztah, já jsem single pořád a chtěla bych nějakého Asiata. Mně se strašně líbí Asiati. (smích) A toho si lidi mohli všimnout. Nevím, normálně se ve mně otevřel ten asijský kořen, protože jsem napůl Kazaška a já jsem k tomu přišla až postupem času.

Mně se líbili nejdřív bílí kluci jako Češi, pak se mně začali líbit Mexičani. Ale proč? Protože mají ty šikmé oči. Ale oni jsou tmaví a to mě pak taky přestalo bavit. Pak mě napadlo to, že se mi vlastně líbí Asiati. Protože když je bílý, má šikmé oči, tak já jsem z toho úplně hotová. Takže jsem konečně dospěla ve dvaceti sedmi letech k tomu, co se mi líbí.

U spousty žen, hraje velkou roli jeden atribut a to výška partnera. Pod jaké číslo nejdete? Jak má být ideálně vysoký?

Rozhodně by měl být vyšší než já. Já měřím 171 centimetrů, takže od těch 175. To se mi líbí tak akorát, když je to 180. Nevadí mi, když je chlap vysoký. Ale nesmí být menší než já.

A kde v Praze přijít k takovému vysněnému asijskému typu?

No, to je právě ta otázka! Takže buď Tinder nebo nevím. Hledat někde v Sapě? Možná. (smích) Fakt nevím. Pro mě samotnou to je problém. Ale musím říct, že kamkoliv jdu, je tam minimálně aspoň jeden Asiat. A vždycky se mi líbí, takže dobrý.