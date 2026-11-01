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Bývalá pornoherečka Lady Dee o mužích i finanční nezávislosti: Dceři řeknu pravdu

Renato Salerno
Bývalá hvězda filmů pro dospělé Lady Dee (29) se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídala o sexu, mužích i finanční nezávislosti. Bez obalu popsala, co ji na partnerech přitahuje, proč se nechce na nikom stát závislou a jak jednou plánuje dceři vysvětlit svou minulost.
Playmate Lady Dee (2026)
Drahomíra Jůzová alias Lady Dee v magazínu Playboy (2019)
Lady Dee při focení pro magazín Playboy na Kypru
Lady Dee na obálce magazínu Playboy (únor 2025)
54 fotografií

Když se řekne sexy, jakými slovy to u žen definujete?
Definuji to tak, že ženská má v sobě takový ten sex-appeal, že z ní vyzařuje nějaká energie. To je ono, taková ta sexuální přitažlivost.

A co je pro vás sexy na mužích? Ještě předtím, než dojde na fyzický kontakt, než je vůbec poznáte osobně.
Na chlapovi je asi nejvíc sexy charisma. Když má sebevědomí, když vejde do místnosti a prostě si věří. Sebevědomý krásný úsměv. To mi stačí.

Podporuje podle vás smyslnost a představivost heterosexuálního muže, když má žena na sobě hezké prádlo?
Určitě. Já mám třeba sexy prádélko moc ráda, i když ho normálně doma jen tak nenosím. Jen při nějakých příležitostech. Ale ano, sexy prádlo, to je za mě vždycky number one.

Ukazovat zadek mě baví, na profi fotky není čas, říká pornoherečka Lady Dee

Řešíte svou finanční nezávislost versus hrdost? Kdybyste chodila s hodně bohatým mužem, cítila byste v určitém momentě, že je to špatně, že za váš životní standard nese plnou zodpovědnost jen on?
To asi jo. Myslím si, že určitě mám nějakou hrdost.

Pracujete na tom, abyste byla finančně nezávislá?
Určitě na tom dělám. Mám ráda, když si vydělávám sama a nemusím chlapa poslouchat. Nemám ráda, když jsem do něčeho utlačována, protože to potom psychicky nedávám. Vztah mi nevadí, ale potřebuji nějakou osobní volnost. A když ji nemám, tak je to prostě blbé.

Lady Dee v magazínu Playboy (únor 2025)

Dokážete se přátelit se ženami, které žijí s mužem ve zlaté kleci?
Moc ne. Některé jsou fajn, ale jiné jsou hrozně namyšlené a já nemám ráda lidi, kteří si hrajou na něco, co nejsou. Jsou to frajerky, přitom v životě neudělaly nic a žijí jen z prachů svého bohatého frajera. A budou si tady hrát na něco, co nejsou?

Budete se snažit své dceři předat právě třeba tu hrdost? Aby na sobě pracovala a byla zodpovědná sama za sebe? V jakém věku začnete se sexuální osvětou? Připravíte ji i na to, až jí budou ostatní děti omlacovat o hlavu minulost její maminky?
To je pro mě takové trošku těžší téma. Já sama nevím, kdy s tímto pořádně začít. Asi jakmile se něco začne řešit ve škole. Nedokážu určit, kdy to nastane. Myslím si, že asi počkám do věku, kdy dcera trochu dospěje, kdy bude chápat víc věcí. A myslím si, že jí to normálně vysvětlím a řeknu věci tak, jak jsou.

Možná jste někdy přemýšlela o tom, že byste se ještě předtím, než dcera dospěje, přesunula do zahraničí? I když erotika je nejen v dnešní době internetu mezinárodní.
Určitě je to i tam, to ano. Ale kdybych bydlela v cizině, tak si to ty děti určitě tak rychle nenajdou. Nebudou zkoumat, kdo je její máma. To je kravina. A ano, myslím si, že tam by to bylo mnohem snazší.

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