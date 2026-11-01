Bývalá pornoherečka Lady Dee o mužích i finanční nezávislosti: Dceři řeknu pravdu

Když se řekne sexy, jakými slovy to u žen definujete?
Definuji to tak, že ženská má v sobě takový ten sex-appeal, že z ní vyzařuje nějaká energie. To je ono, taková ta sexuální přitažlivost.
A co je pro vás sexy na mužích? Ještě předtím, než dojde na fyzický kontakt, než je vůbec poznáte osobně.
Na chlapovi je asi nejvíc sexy charisma. Když má sebevědomí, když vejde do místnosti a prostě si věří. Sebevědomý krásný úsměv. To mi stačí.
Podporuje podle vás smyslnost a představivost heterosexuálního muže, když má žena na sobě hezké prádlo?
Určitě. Já mám třeba sexy prádélko moc ráda, i když ho normálně doma jen tak nenosím. Jen při nějakých příležitostech. Ale ano, sexy prádlo, to je za mě vždycky number one.
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Řešíte svou finanční nezávislost versus hrdost? Kdybyste chodila s hodně bohatým mužem, cítila byste v určitém momentě, že je to špatně, že za váš životní standard nese plnou zodpovědnost jen on?
To asi jo. Myslím si, že určitě mám nějakou hrdost.
Pracujete na tom, abyste byla finančně nezávislá?
Určitě na tom dělám. Mám ráda, když si vydělávám sama a nemusím chlapa poslouchat. Nemám ráda, když jsem do něčeho utlačována, protože to potom psychicky nedávám. Vztah mi nevadí, ale potřebuji nějakou osobní volnost. A když ji nemám, tak je to prostě blbé.
Dokážete se přátelit se ženami, které žijí s mužem ve zlaté kleci?
Moc ne. Některé jsou fajn, ale jiné jsou hrozně namyšlené a já nemám ráda lidi, kteří si hrajou na něco, co nejsou. Jsou to frajerky, přitom v životě neudělaly nic a žijí jen z prachů svého bohatého frajera. A budou si tady hrát na něco, co nejsou?
Budete se snažit své dceři předat právě třeba tu hrdost? Aby na sobě pracovala a byla zodpovědná sama za sebe? V jakém věku začnete se sexuální osvětou? Připravíte ji i na to, až jí budou ostatní děti omlacovat o hlavu minulost její maminky?
To je pro mě takové trošku těžší téma. Já sama nevím, kdy s tímto pořádně začít. Asi jakmile se něco začne řešit ve škole. Nedokážu určit, kdy to nastane. Myslím si, že asi počkám do věku, kdy dcera trochu dospěje, kdy bude chápat víc věcí. A myslím si, že jí to normálně vysvětlím a řeknu věci tak, jak jsou.
Možná jste někdy přemýšlela o tom, že byste se ještě předtím, než dcera dospěje, přesunula do zahraničí? I když erotika je nejen v dnešní době internetu mezinárodní.
Určitě je to i tam, to ano. Ale kdybych bydlela v cizině, tak si to ty děti určitě tak rychle nenajdou. Nebudou zkoumat, kdo je její máma. To je kravina. A ano, myslím si, že tam by to bylo mnohem snazší.