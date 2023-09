Herecká hvězda Chalamet a celebrita Jennerová už lásku neskrývají

Timothée Chalamet a Kylie Jennerová se dali dohromady letos v dubnu. Poprvé se viděli už na konci ledna na módní přehlídce Jeana-Paula Gaultiera. O svém vztahu ovšem ani jeden nemluvil a snažili se ho co nejdéle udržet v tajnosti.

Kylie Jennerová je nejmladší nevlastní sestrou profesionální celebrity Kim Kardashianové. Jejím otcem je bývalý olympionik Bruce Jenner, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová. Kylie spolu se sestrami a matkou Kris vystupovala v reality show Keeping Up with the Kardashians.

Založila si vlastní značku kosmetiky a vydělává díky sociálním sítím a podnikání. V roce 2020 ji magazín Forbes označil za nejmladší dolarovou miliardářku. Její rodina ale podle právního experta dodala falešné daňové dokumenty, které uváděly, že firma Jennerové měla mnohem větší obrat než ve skutečnosti. Kvůli tomu byla z magazínu vyškrtnuta a status miliardářky jí nenáleží.

Kylie Jennerová má s bývalým partnerem Travisem Scottem dvě dcery, pětiletou Stormi a roční Aire. Podnikatelka a raper začali spolu chodit v roce 2017 a rozešli se v říjnu 2019. V únoru 2020 se dali znovu dohromady a v prosinci 2022 svůj vztah ukončili.

Timothée Chalamet a Kylie Jennerová na koncertě Beyoncé (Los Angeles, 5. září 2023)

Timothée Chalamet má na svém kontě seriály Ve jménu vlasti a Milionový lékař. Hrál ve filmech Interstellar, Horké letní noci nebo, Dej mi své jméno, za který byl v roce 2018 nominovaný na Oscara. Bylo mu teprve dvaadvacet let a byl tenkrát nejmladším hercem v historii, který získal nominaci na tuto cenu za hlavní mužskou roli. Na kontě má ale i snímky Krásný kluk, Malé ženy, Král, Deštivý den v New Yorku, K zemi hleď!, Do morku kostí, Duna a letos bude mít v kinech premiéru film Wonka.

Herec v minulosti chodil s dcerou herce Johnnyho Deppa Lily-Rose, mexickou herečkou Eizou Gonzalezovou a dcerou zpěvačky Madonny Lourdes Leonovou.