Dítě teď neplánuji, reaguje Jennerová na spekulace o těhotenství s Chalametem

„Ve svých pětadvaceti letech jsem si slíbila, že už nebudu mít další děti, alespoň prozatím, a že si prostě užiji tak jak to je alespoň dalších pět let, tedy až do mých třiceti,“ řekla Kylie Jenner magazínu Who What Wear.
První roky po její dvacítce totiž podle ní výrazně ovlivnilo mateřství. „Moje dvacítka byla ve znamení ‚Jsi těhotná‘, a pak následoval rok zotavování, taky postupného zlepšování mého psychického stavu, poporodní deprese a všechny tyhle různé věci. Měla jsem pocit, jako bych najednou rychle přišla o velkou část mládí,“ vysvětlila.
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Její vyjádření přišlo v době, kdy se rozšířily spekulace, že se současným partnerem, hercem Timothéem Chalametem, čekají dítě. Podnikatelka ale podobné dohady odmítá komentovat. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože stačí, abych se někde objevila v bikinách a ty zvěsti se zase samy vyvrátí,“ vysvětlila v podcastu Better Half.
Kylie se momentálně soustředí na své podnikání a rodinu. Letos si taky vyzkoušela hereckou roli v mockumentárním filmu (hraném snímku natočeném ve stylu dokumentu) nazvaném The Moment. Další nabídky ale zatím pečlivě zvažuje. „Chci si být jistá, že to bude správné rozhodnutí, zvlášť pokud to bude vyžadovat cestování a odloučení od mých dětí,“ řekla.
Mateřství podle ní také změnilo její pohled na vlastní tělo. Zatímco po prvním porodu řešila jeho proměny mnohem více, dnes se kvůli váze a vzhledu stresuje méně. „Mnohem víc se soustředím na svou ženskou energii a na to, že jsem na svět přivedla dvě děti,“ uvedla hvězda reality show The Kardashians.