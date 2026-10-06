Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dítě teď neplánuji, reaguje Jennerová na spekulace o těhotenství s Chalametem

Autor:
  12:00
Hvězda reality show a podnikatelka Kylie Jennerová (29) je neustále pod drobnohledem. Momentálně se bulvárem šíří spekulace, že s hercem Timothéem Chalametem brzy založí rodinu. S bývalým partnerem, raperem Travisem Scottem, má už osmiletou dceru Stormi a čtyřletého syna Aireho. Další děti podle svých slov v nejbližších letech neplánuje.
Kylie Jennerová v nové kampani SKIMS (únor 2026)
Timothee Chalamet a Kylie Jennerová v Los Angeles (8. prosince 2025)
Kylie Jennerová si během focení nové kampaně vyzkoušela několik různých modelů bikin. (červenec 2026)
Kylie Jennerová při focení nové kolekce plavek. (červenec 2026)
104 fotografií

„Ve svých pětadvaceti letech jsem si slíbila, že už nebudu mít další děti, alespoň prozatím, a že si prostě užiji tak jak to je alespoň dalších pět let, tedy až do mých třiceti,“ řekla Kylie Jenner magazínu Who What Wear.

První roky po její dvacítce totiž podle ní výrazně ovlivnilo mateřství. „Moje dvacítka byla ve znamení ‚Jsi těhotná‘, a pak následoval rok zotavování, taky postupného zlepšování mého psychického stavu, poporodní deprese a všechny tyhle různé věci. Měla jsem pocit, jako bych najednou rychle přišla o velkou část mládí,“ vysvětlila.

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Její vyjádření přišlo v době, kdy se rozšířily spekulace, že se současným partnerem, hercem Timothéem Chalametem, čekají dítě. Podnikatelka ale podobné dohady odmítá komentovat. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože stačí, abych se někde objevila v bikinách a ty zvěsti se zase samy vyvrátí,“ vysvětlila v podcastu Better Half.

Kylie se momentálně soustředí na své podnikání a rodinu. Letos si taky vyzkoušela hereckou roli v mockumentárním filmu (hraném snímku natočeném ve stylu dokumentu) nazvaném The Moment. Další nabídky ale zatím pečlivě zvažuje. „Chci si být jistá, že to bude správné rozhodnutí, zvlášť pokud to bude vyžadovat cestování a odloučení od mých dětí,“ řekla.

Mateřství podle ní také změnilo její pohled na vlastní tělo. Zatímco po prvním porodu řešila jeho proměny mnohem více, dnes se kvůli váze a vzhledu stresuje méně. „Mnohem víc se soustředím na svou ženskou energii a na to, že jsem na svět přivedla dvě děti,“ uvedla hvězda reality show The Kardashians.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a...

Dítě teď neplánuji, reaguje Jennerová na spekulace o těhotenství s Chalametem

Kylie Jennerová v nové kampani SKIMS (únor 2026)

Hvězda reality show a podnikatelka Kylie Jennerová (29) je neustále pod drobnohledem. Momentálně se bulvárem šíří spekulace, že s hercem Timothéem Chalametem brzy založí rodinu. S bývalým partnerem,...

6. října 2026

Tereza Kerndlová slaví 40. Zpěvačka žije ve Španělsku, s manželem jsou 22 let

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny (6. října 2026)

Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny. Zpěvačka začínala po boku svého otce Ladi Kerndla, později se proslavila v dívčí skupině Black Milk a v roce 2008 reprezentovala Česko na Eurovizi. Už...

6. října 2026  10:26

Modelka Daniela Zálešáková koupila v Norsku turistický areál za 52 milionů

Josef Smolík a Daniela Zálešáková (Česko-Slovenský ples, Praha, Obecní dům, 1....

Česká modelka a miss Daniela Zálešáková (27), dnes Daniela Smolík, rozšířila své aktivity o podnikání v Norsku. Podle místního listu Flatangernytt koupila areál Seter Brygge za 23 milionů norských...

6. října 2026  9:20

Decastelo provokuje z hotelu ve spodním prádle. Po návratu k exmanželovi září

Eva Decastelo na Instagramu (2026)

Eva Decastelo (48) si užívá pozornost fanoušků. Moderátorka a herečka se pochlubila fotografií z hotelového pokoje, na níž pózuje pouze ve spodním prádle. Odvážné snímky přitom na jejím Instagramu...

6. října 2026  8:17

Svému synovi seriál Zoufalé manželky nikdy nepustím, říká Eva Longoria

Eva Longoria s manželem a synem Santiagem v Cannes (2026)

Herečka Eva Longoria (51), která ve slavném seriálu Zoufalé manželky ztvárnila postavu Gabrielle Solisové, přiznala, že svému osmiletému synovi Santiagovi seriál nikdy nepustí. Chlapec přitom její...

6. října 2026

Měl jsem sto kilo a byl nešťastný, říká Josef Maršálek k fotce z mládí

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Kniha Zimní, kterou Josef Maršálek právě vydal, bude nadlouho poslední. Populární kuchař se rozhodl v nejlepším přestat a jít jinou cestou. Připravuje vlastní pořad na internetu a čeká ho i zajímavý...

6. října 2026

Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

Na facebookovém profilu mělnického zámku se o víkendu objevily fotografie...

Jiří Jan Lobkowicz se necelého půl roku po svých sedmdesátých narozeninách potřetí oženil. Majitel mělnického zámku poprvé představil veřejnosti svou novomanželku Kateřinu na sociálních sítích a...

5. října 2026  14:26

Kolegyně mi nabídla švédskou trojku, vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci

Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Jaclyn Smithová, jedna z nejvýraznějších tváří seriálu Charlieho andílci, nedávno vydala životopisnou knihu. Mimo jiné zde prozradila, v jaké neobvyklé situaci se ocitla během natáčení. Kolegyně...

5. října 2026

Je na úplně jiné úrovni než mí bývalí, říká Katy Perry o expremiérovi Trudeauovi

Katy Perry a Justin Trudeau si užívali romantickou dovolenou na jihu Francie....

Katy Perry (41) se otevřeně rozplývá nad vztahem s bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Zpěvačka tvrdí, že podpora, kterou jí čtyřiapadesátiletý Trudeau poskytuje během jejího turné, je ve...

5. října 2026

Krize, terapie i deprese. Co předcházelo rozchodu Farne a Chobota

Manželé Ewa Farna a Martin Chobot na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června...

Ewa Farna (33) a Martin Chobot (37) oznámili po třinácti letech společného života rozchod. Ještě letos přitom oba veřejně mluvili o náročném období. Chobot se v květnu svěřil s depresemi a úzkostmi a...

5. října 2026  8:59

Gwyneth Paltrowová se zase svlékla. Polonahá herečka propaguje své svetry

Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v...

Herečka Gwyneth Paltrowová se znovu rozhodla při propagaci své značky překvapit. Třiapadesátiletá herečka na TikToku zveřejnila video s titulkem „počasí na svetr“, ve kterém předvádí různé pletené...

5. října 2026

Chtěla jsem si od něj jen koupit houseboat, říká Jana Kolesárová o partnerovi

Jana Kolesárová (2024)

Elegantní, temperamentní a s nakažlivým smyslem pro humor. Herečka Jana Kolesárová (50), známá ze seriálů Polda či Lovec a filmů Vyšehrad nebo Flightplan, žije mezi Českem, Slovenskem a Amerikou. V...

5. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.