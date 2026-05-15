Kylie Jennerová zase provokuje. Zapózovala nahoře bez pro svou značku

Nejprve na sebe upoutala pozornost, když na Instagramu sdílela selfie v zrcadle a vypsala několik věcí, za které je vděčná. Seznam začínal kávou, samoopalovacím sprejem a kabelkami Birkin. Objevily se na něm i prsní implantáty. Až na pátém místě ale zmínila své děti – dceru Stormi a syna Aireho, které má s raperem Travisem Scottem.
To se jejím sledujícím nelíbilo. „Děti by měly být na prvním místě,“ napsal jeden z fanoušků v komentářích. Další byli ještě ostřejší. „Dát opalovací sprej před vlastní děti je šílené, ale upřímně mě překvapuje, že své děti vůbec zmínila,“ objevilo se pod příspěvkem.
Kylie se navíc nyní potýká i s právními problémy. Bývalá hospodyně Angelica Vasquezová ji podle dokumentů získaných deníkem Daily Mail žaluje kvůli diskriminaci a psychické újmě. Tvrdí, že během práce v jejích domech v Beverly Hills a Hidden Hills čelila ponižování, křiku i šikaně kvůli své národnosti a víře. Přestože se obvinění týkají hlavně zaměstnanců domácnosti, Kylie Jennerová je v dokumentech uvedena jako žalovaná.
Jennerová se tak nyní soustředí hlavně na novou kolekci. Ta má být výjimečná tím, že byla vyrobena výhradně v americkém Los Angeles, což podnikatelka zdůraznila i stříbrným nápisem na paži „I heart LA“.