Lauru podvedl s Larou. Kyle MacLachlan byl přítelkyni nevěrný s kolegyní

Letos se herec k celé události vrátil v rozhovoru pro The Sunday Times a přiznal, že tehdy nebyl nejlepší verzí sebe sama. O několik let později se své bývalé partnerce omluvil také osobně, u čehož byli i režisér David Lynch a herečka Isabella Rosselliniová.
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MacLachlan se s Dernovou poznal při natáčení Lynchova filmu Modrý samet (Blue Velvet), který měl premiéru v roce 1986. Pro oba šlo o důležitý filmový projekt a pro MacLachlana zároveň o začátek mimořádně významné spolupráce s Lynchem. Dernová a MacLachlan spolu začali chodit a jejich vztah trval čtyři roky, od roku 1985 do roku 1989.
MacLachlan mezitím získal hlavní roli v Lynchově novém projektu, mysteriózním seriálu Městečko Twin Peaks (Twin Peaks), který měl premiéru v roce 1990. Ztvárnil v něm agenta FBI Dalea Coopera. Na natáčení se sblížil s kolegyní Larou Flynn Boyleovou, představitelkou Donny Haywardové. Jak nyní otevřeně popsal, jejich vztah začal v době, kdy byl stále s Dernovou. Nakonec jí řekl pravdu a dvojice se rozešla.
„Nebyl jsem v té době zrovna nejlepší verzí sebe sama,“ řekl nyní MacLachlan o období, kdy s Boyleovou udržoval vztah. Přiznal také, že se některé věci naučil až tou těžší cestou. Jeho vztah s Boyleovou trval přibližně dva roky, do roku 1992.
Po rozchodu s Boyleovou začal MacLachlan vztah s kanadskou supermodelkou Lindou Evangelistou. Poznali se v roce 1992 během focení pro newyorský obchodní dům Barneys. Z jejich vztahu se brzy stal jeden z výrazných párů tehdejšího Hollywoodu a světa módy. V roce 1995 se zasnoubili, ale po šesti letech se rozešli. Konec vztahu přišel v roce 1998 a MacLachlan nyní řekl, že se postupně od sebe vzdalovali.
Jeho další velkou láskou se stala televizní producentka a podnikatelka Desiree Gruberová. Poznali se v roce 1999 a 20. dubna 2002 se vzali. O šest let později se jim narodil syn Callum. Ten přišel na svět v roce 2008 a letos oslavil osmnácté narozeniny.
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Na svou bývalou partnerku Dernovou ale MacLachlan nezanevřel. Naopak podle svých současných slov postupně pochopil, jak výjimečným člověkem je, a chtěl ji mít ve svém životě i nadále. Jejich kontakt pomáhali udržovat také společní přátelé, mezi nimi právě David Lynch a Isabella Rosselliniová.
MacLachlan a Dernová se po letech znovu potkali také pracovně. Když Lynch v roce 2017 oživil Městečko Twin Peaks třetí řadou s podtitulem Twin Peaks: The Return, oba se do seriálu vrátili. Dernová tentokrát ztvárnila Diane, asistentku agenta Coopera.
O dva roky později se pak jejich společná minulost symbolicky uzavřela. Lynch v roce 2019 obdržel čestného Oscara za celoživotní přínos kinematografii. Na slavnostním předávání mu cenu předali právě MacLachlan, Dernová a Rosselliniová.
MacLachlan využil chvíle také k osobní omluvě Dernové za svou dávnou nevěru. Už dříve spolu o celé události mluvili, tentokrát však svou omluvu pronesl před Lynchem a Rosselliniovou. „Bylo na tom něco velmi katarzního. Bylo to pro mě opravdu velmi emotivní,“ popsal nyní v rozhovoru pro The Sunday Times.
S Lynchem přitom MacLachlana pojí podstatná část jeho kariéry. Režisér mu svěřil hlavní roli v původní Duně (Dune) z roku 1984, následně v Modrém sametu (Blue Velvet) a především v seriálu Městečko Twin Peaks (Twin Peaks). Právě spolupráce s Lynchem z něj udělala jednu z výrazných tváří amerického filmu a televize. MacLachlan na režiséra dlouhodobě vzpomínal jako na člověka, který zásadně ovlivnil jeho profesní život.
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David Lynch zemřel 15. ledna 2025 ve věku 78 let. Za sebou zanechal téměř pět desetiletí filmové tvorby, během nichž natočil mimo jiné Sloního muže (The Elephant Man), Modrý samet, Zběsilost v srdci (Wild at Heart), Lost Highway, Mulholland Drive nebo Inland Empire. S MacLachlanem spolupracoval opakovaně a jejich profesní i osobní vztah patřil k nejvýraznějším spojením Lynchovy kariéry.
Dnes je MacLachlanovi 67 let. S Desiree Gruberovou žije více než dvě desetiletí a společně vychovávají syna Calluma. Herec se vedle novějších projektů vrací také ke své minulosti v nových memoárech Fictional Selves, v nichž otevřeně bilancuje kariéru, spolupráci s Lynchem i vztahy, které ho v životě výrazně ovlivnily.