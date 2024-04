Kryštof Krhovják je na dceru sám, přesto si nestěžuje

„Máme teď období tlapkových patrol, bagrů a dinosaurů, takže jedeme v klučičích zábavách. Princezny nás teprve čekají,“ říká herec, který má skoro pětiletou dceru Hedviku.

S prací v divadle se mu péče o ní kloubila špatně. „V Městských divadlech je už běžnou normou, že se zkouší i v sobotu. A to mě štve. Jakmile má herec někde angažmá, těžko si může něco plánovat. Vypomáhala mi hlavně máma, ale nešlo to donekonečna. I když si dceru beru, když to jde, i mimo smluvené termíny,“ prozradil.

Kateřina Marie Fialová a Kryštof Krhovják v představení Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40

O odchodu z angažmá přemýšlel dva roky. Důvodem byla mimo jiné únava a vyhoření. Práci mít zatím bude, protože jenom v Městských divadlech pražských během pěti let nastudoval kolem patnácti titulů. Mnohé bude dohrávat.

A nově zkouší hru Forman, kterou režíruje Adéla Laštofková Stodolová a od června ji diváci budou moci vidět na Letní scéně Musea Kampa. „V tomhle představení vystupuje snad devadesát postav a je na ně přibližně dvanáct herců, takže hrajeme všichni všechno. Mojí stěžejní figurou je režisér a scenárista Ivan Passer, nejlepší Formanův kamarád v Americe. Byl jakousi studnicí moudrosti. Miloše na začátku kariéry hodně podporoval. Nebýt jeho, tak by to s oscarovým režisérem možná dopadlo špatně,“ odhaluje Kryštof Krhovják děj hry.

„Byl to zajímavý typ. Koukal jsem na nějaké videorozhovory s ním a vypadal na nich fakt vyklidněně. Zatímco Miloš pořád něco vyprávěl, Passer mi přišel zataženější a zároveň v něčem názorově a charakterově vyspělejší. Proto možná dokázal Miloše v některých ohledech usměrňovat a vést,“ míní.

Renáta Matějíčková, Kryštof Krhovják a Martin Donutil v představení Marat + Sade

Na rozdíl od jiných herců nepotřebuje Kryštof Krhovják znát každičký detail ze života ztvárňované osoby, aby se do ní mohl vcítit. „Spíš se při zkoušení nechávám unášet danou situací a tím, co leze z mého partnera na jevišti. Nejsem typ, který si nastuduje spousty informací a pak na nich staví. To nechávám na dramaturgii a režii. Od nich taky očekávám, že pohlídají tu míru, abych už náhodou nebyl v jiném charakteru,“ prozradil herec.

Kromě řady méně významných postav ztvární ve hře Forman taky Jiřího Suchého. „Na něj se obzvlášť těším. Jsem totiž Semaforfil,“ pochlubil se a dodal, že v představení si i zazpívá, byť nejde o muzikál. Čtyři roky vystupoval jako zpěvák s Orchestrem Ježkovy stopy, který se orientuje na českou muziku třicátých a čtyřicátých let, takže by to pro něj neměl být problém.

Zatímco Forman měl Passera, Krhovják má Evu Spoustovou, která je dabérkou a hlasovou poradkyní. „Byla mojí kantorkou na DAMU a co se týká práce v divadle, dabingu a rozhlasu, udělala pro mě hodně. Ta mě myslím protěžuje, kam to jde,“ říká s úsměvem.

Má za sebou i televizní role. Naposledy si zahrál epizodní postavu v Poldovi a momentálně točí druhou a třetí sérii Krále Šumavy pro Voyo, kde je estébákem. Mihl se už v té první, teď ale scénáristé jeho dějovou linku rozšířili.