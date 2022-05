Jednu přítelkyni má doma a další na akce. Jsem hodný kluk, směje se Bartoš

Moderátor Jan Kraus na herce prozradil, že má jednu přítelkyni, která chce mít soukromí, a druhou přítelkyni, která se s ním prezentuje na veřejnosti. Doprovodila ho i na natáčení talkshow. „Já jsem ale hodný kluk, zeptejte se mámy!“ obhajoval se s úsměvem Kryštof Bartoš.

Zavzpomínal ale i na svůj vztah s Němkou Jane, kvůli které se na čas přestěhoval do ciziny. „Tak co bych neudělal pro ženský. Ona studovala, já jsem ji nechal, ať si to užívá, a jezdil jsem pracovat do doku v Hamburku. My jsme si to vlastně vyměnili. Potkali jsme se v Brně, kde ona byla na Erasmu, a tam zase ona živila mě. Říkal jsem tehdy, že žiju jako lev – ležím ve stínu a čekám, co mi lvice přinese,“ řekl.

Dodal, že po půl roce se mu to přejedlo a chtěl taky sám pracovat, tak to udělali takto. V přístavu, kde vykládal a nakládal lodě, pracoval asi půl roku, pak odjel do Prahy na přijímačky na DAMU, kam se nedostal.

„Pak jsem tam ještě asi další půlrok živořil v jiných pracích. Ale asi nejvýživnější byl ten přístav. Tam jsem byl fakt jediný Evropan a měl jsem kazašského šichtfírera,“ vzpomínal na svoji hamburskou éru a s dokonalým německým přízvukem předvedl, jak na něj šéf řval: „Schneller, Ausländer!“ Na Krausovu pochvalu, že akcent chytil opravdu dobře, pak odvětil, že od té doby pořád hraje nácky.

Nicméně s přítelkyní se nakonec rozešel, a ona už také žije jinde a má dítě. „Kdežto já furt nic,“ posteskl si čerstvý třicátník, který nedávno v rozhovoru pro Magazín DNES prozradil, že touží po třech krásných dětech a manželství, které přetrvá. „Ačkoliv asi by to do mě nikdo neřekl, že zrovna tohle bych chtěl, ale já to vážně asi jednou chci. Rozhodně bych chtěl mít jednou děti, ale zatím na to mám ještě čas. A rozhodně toužím výhledově po stabilním vztahu, který už dlouho nemám, párkrát jsem to i vlastní vinou pokazil, takže jsem teď v této otázce jaksi pokornější. Určitě by bylo smutné zůstat ve stáří sám.“